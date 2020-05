Arturo Vidal, el sueño ¿posible? del América

Reinaldo Navia, ex delantero azulcrema, habló sobre las posibilidades de ver al volante del Barcelona en el Estadio Azteca.

Hace unos dias Iván Zamorano, excapitán de la Selección chilena, revolucionó los sueños de todos los fanáticos de las Águilas tras revelar que “(Arturo) Vidal es el próximo fichaje del América, ya lo dije, anótenlo”.

Mientras que el propio volante del admitió en octubre de 2018: “Me gusta ir día a día, pero más adelante me abro las posibilidades y me gustaría jugar para el América, un equipo importante, un lindo equipo”, en diálogo con la cadena Univision.

Y esta jornada fue Reinaldo Navia quien se refirió a las posibilidades de ver al chileno con la camiseta del cuadro azulcrema. El exfutbolista, que defendió al elenco azteca en 2002, y entre 2004 y 2006, sostuvo que ve complicada la incorporación del ex Bayern Munich pero adelantó que el hombre de La Roja "encajaría muy bien" en el equipo que hoy dirige Miguel Herrera.

"Sería genial que llegará pero sinceramente no veo muchas posibilidades", afirmó el exdelantero que ganó la Medalla de Bronce en los de Sídney 2000 con La Roja.

"Como sabemos está en Barcelona y antes de venir muchos equipos, seguramente, lo van querer. La única manera es que quiera dejar un poco antes el futbol europeo pero si se da no hay duda que encajaría muy bien y acapararía la atención", agregó Navia a través de una conversación por Instagram Live con América Monumental.

Finalmente, el también entrenador reveló que le gustaría volver a estar ligado a la institución que hoy defiende Nicolás Castillo. "Todos los que vestimos la playera de América tenemos esa expectativa de regresar. Qusiéramos estar ahí. Uno está esperando que lo llamen, ojalá se pueda dar. Al club uno siempre lo va a llevar en el corazón", indicó. “La gente se encariñó conmigo. No me considero una leyenda o algo parecido pero que me digan que fui un refuerzo que rindió lo suficiente para mi es satisfactorio”, cerró.