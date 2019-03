Arturo Vidal, el duodécimo pasajero del Barcelona

El volante chileno será alternativa de Ernesto Valverde ante Olympique de Lyon por la revancha de los octavos de final de la Champions League.

Arturo Vidal ya tiene la notoriedad que anhelaba cuando llegó al . De hecho, sus buenas actuaciones le han valido todo tipo de elogios de parte de la prensa española especialmente en los dos últimos partidos que ha jugado, ante el Real Madrid y el Rayo Vallecano.

En este último, que sirvió de prólogo al compromiso más importante de la temporada, el volante chileno enseñó su mejor versión, la del jugador que se despliega, que trabaja en defensa e intenta aportar en ataque. Sin ir más lejos, fue el jugador que más veces tocó el balón (116), recuperó 11 balones, tuvo un 95 por ciento de acierto en el pase y ganó 12 de sus 18 duelos individuales.

Sin embargo, su mejoría no le alcanza para ser titular: Sergio Busquets, Ivan Rakitic y Arthur siguen por delante del formado en en el orden de prioridades de Ernesto Valverde.

Así, el oriundo de San Joaquín se convertirá en el duodécimo pasajero -o primera alternativa de cambio- de los catalanes en el trascendental partido ante Olympique de , por la revancha de los octavos de final de la . Un duelo clave para el Barça, tras el 0-0 de la ida en .

Sin Ousmane Dembélé, en duda, se abren diferentes escenarios tácticos para el Txingurri, pero ninguno de ellos contempla al ex Bayern Munich. Ante el equipo galo todo apunta a un 4-3-3 con Coutinho en la banda izquierda.

Respecto al ex , el DT indicó en la conferencia de prensa previa que “Vamos a ver cómo está y luego ya decidiremos si es que está bien. Si no está bien evidentemente no jugará. Es verdad que es un partido definitivo, pero no nos podemos arriesgar a salir con un cambio de antemano. Porque cualquier detalle es importante”, aclaró.

El artículo sigue a continuación

Así las cosas Valverde saldría con Ter Stegen en la portería, una línea de cuatro defensas con Sergi Roberto (o Nelson Semedo), Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Sergio Busquets y Arthur en la medular; y una delantera compuesta por Lionel Messi, Luis Suárez y Coutinho.

El duelo se llevará a cabo este miércoles, a las 17:00 de , en el Camp Nou. Vidal suma en esta competencia seis partidos jugados, pero solo en uno fue titular. Escasos 135 minutos completan su registro.