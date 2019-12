Arturo Vidal, el apuntado por Juan Román Riquelme para Boca

Según la prensa argentina, el ídolo Xeneize sueña con tener al volante del Barcelona como referente del plantel. Gary Medel sería el plan B.

Hace algunos días el nombre de Charles Aránguiz fue vinculado a Boca, luego que la lista de Juan Román Riquelme ganara las elecciones directivas del club Xeneize. Sin embargo, el volante del agradeció el interés del cuadro de barrio de La Boca, pero a través de su representante, André Cury, le dijo que no a la dirigencia. Y es que el 'Príncipe' tiene entre sus planes mantenerse en el fútbol europeo.

Ahora, el nuevo vicepresidente segundo del elenco argentino quiere dar un golpe más potente en el mercado de fichajes y contratar a Arturo Vidal, de los registros del . Así al menos lo asegura la prensa argentina. "Hay un nombre que le quita el sueño al ex enganche, de 41 años. Y al que sueña con sumar al plantel de Boca para revolucionar el mercado de pases. Se trata de Arturo Vidal".

Según informó Infobae, el último '10' del club de la ribera le ofrecería al hombre de La Roja "transformarse en una referencia del club y desde el entorno de Riquelme apuestan a su personalidad para que se transforme en un líder anímico “por varios años”", indican.

Eso sí, de acuerdo al artículo, y apegado a lo que informan en la prensa española, es el adversario más difícil que tiene la escuadra de la Superliga para sumar al ex Bayern Munich. Esto ya que el formado en es la principal carta de Antonio Conte para reforzar a los lombardos.

"El Inter de Milán es la más potente competencia que tiene el deseo del ídolo Xeneize. Representantes del Neroazzurro ya se habrían contactado con Fernando Felicevich, representante del futbolista, para hacerle saber su interés y proponer un préstamo con opción de compra de 20 millones de euros", agregan.

De acuerdo al medio, en caso de no prosperar, Boca iría por un viejo conocido: Gary Medel, quien actualmente milita en el de , y tuvo un paso por la institución entre 2009 y 2010 dejando un saldo de 18 partidos y siete conquistas.

"No es la primera vez que a Vidal se lo vincula con Boca. Ya a principios de 2019 comenzó a correr la versión del interés del Xeneize por el internacional chileno, tres veces mundialista y dos veces ganador de la (2015 y 2016; en ambas derrotando en la final a ). Sin embargo, la idea no prosperó. Pues bien, ahora con Riquelme como frontman, el nombre del mediocampista vuelve a tomar vuelo. El hombre a cargo del fútbol del Xeneize maneja una alternativa de la misma nacionalidad en caso de no poder cumplir con su anhelo: Gary Medel", cierran.