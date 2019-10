Arturo Vidal: "Dembelé sabe lo que se está jugando"

Arturo Vidal concedió una entrevista al diario 'Sport' en el que habló de su rendimiento y repasó toda la actualidad del Barça

Arturo Vidal fue uno de los fichajes más particulares del FC en los últimos años. Procedente del Bayern de Munich, pocos se esperaban que el cuadro de la Ciudad Condal fichara a uno de los centrocampistas con más intensidad y carácter del mundo del fútbol.

Sin embargo, su trabajo y capacidad de sacrificio han convencido a los escépticos. Ahora, en pleno parón de selecciones, Vidal ha concedido una entrevista al diario 'Sport' en la que ha repasado toda la actualidad que rodea al equipo de Ernesto Valverde, y por supuesto, ha hablado de su rendimiento en Barcelona, de Dembelé y de la gran revelación de la temporada, Ansu Fati.

VIDAL TIENE CLARO QUE DEMBELÉ HA ERRADO

Sobre el francés Vidal opina que está "seguro que conseguiremos que Dembélé dé todo lo que lleva dentro. No solo yo sino también los más grandes le estamos hablando, aconsejando. El ya sabe lo que se está jugando y que está en el mejor equipo del mundo".

"Él sabe que ha cometido errores que todos cometemos cuando somos jóvenes, pero tiene la calidad, lo tiene todo para triunfar en el Barcelona", decía un Vidal que al principio del verano, estuvo siempre en los rumores para marcharse, hasta que en el encuentro ante el en la Champions, demostró su calidad, siendo uno de los mejores del equipo.

EL PARTIDO ANTE EL INTER LO CAMBIA TODO

"No sé si soy yo quien cambia el signo del partido, pero me sentí muy cómodo. Cuando entro solo pienso en dar todo lo que llevo en el campo, ayudar a mis compañeros en lo que haga falta y terminar con la victoria", declaró Vidal., que al finalizar el partido fue elogiado por sus compañeros. El se mostró "orgulloso" tras las palabras de Messi, pero es prudente y espera seguir dándolo todo en el campo.

"Los elogios siempre están bien. Eso importante para mí, me siento orgulloso de cómo lo hice. Y más si lo dice Leo, que es el número uno, el capitán del equipo. Espero seguir aportando el máximo de mis capacidades para que el equipo siga ganando, siga creciendo", expresó.

CAMBIO DE TENDENCIA EN SUS MINUTOS DE JUEGO

Sobre la falta de minutos en el principio de temporada y el cambio de tendencia que ha experimentado en el Barça, Vidal lo tiene claro. "Hay que estar preparado. Cuando uno está en el mejor equipo del mundo siempre tiene la obligación de estar preparado, atento y cuando te toca la oportunidad... salir y ayudar al equipo. Y eso es lo que me pasó", analizaba el internacional chileno.

Cuestionado si uno de los motivos por los que no entraba o no terminaba de entrar en los planes del 'Txingurri' era una cuestión física, Vidal comenta que "no sé lo que pasó. "Eso solo lo sabe el entrenador; él es quien toma las decisiones. Claramente llegamos en la pretemporada un poco más tarde, con Arthur, y con los que estuvimos en la . Pero de ahí en adelante empezamos a entrenar de cero para ponernos en la mejor forma. No estuve en los últimos partidos amistosos de la selección para poder estar al 100% igual físicamente que el resto de compañeros. El resto ha sido esperar a que el entrenador decida quién tiene que jugar".

ELOGIOS Y COMPRENSIÓN A GRIEZMANN

Otro de los temas candentes en el barcelonismo es Antoine Griezmann. El francés, que finalmente recaló en la Ciudad Condal por 120 millones de euros, se quedó sin jugar ante el y comentó que no habla demasiado con Messi. Vidal también tuvo palabras para su nuevo compañero.

"Cuesta mucho integrarte y adaptarte. Llegas al mejor equipo del mundo y están los mejores. Él llega de un equipo que juega muy diferente, pero tiene mucha calidad. Todos sabemos que Griezmann es uno de los mejores del mundo", decía para 'Sport' el mediocampista.

"Ahora lo que se necesita es esperarlo, darle un poco de tiempo y cuando él conozca la forma de jugar y lo que le pide el entrenador seguro que nos ayudará mucho", seguía el chileno.

ANSU FATI, LA GRAN SORPRESA AZULGRANA

Otro de los nombres propios de los que habló Vidal es Ansu Fati. El internacional sub-21 con ha sido la gran irrupción en este arranque de temporada, marcando goles, asistiendo y atreviéndose con el balón. ¿Cuál es el análisis de un veterano del vestuario sobre el joven extremo?

"Tiene un futuro glorioso. Es un jugador muy joven que ha mostrado mucha calidad, pero hay que ir con calma, ayudándolo, protegiéndolo. Se tiene que preparar bien para ser uno de los mejores. Hoy se ve que tiene toda la calidad que se necesita para estar con nosotros", expresó.

El artículo sigue a continuación

LA CHAMPIONS, OBJETIVO NÚMERO 1

Hay otra cosa que tiene clara el jugador chileno: quiere ganarlo todo con el Barcelona. Yo lo quiero todo. Y más en el Barcelona que es un equipo que necesita lograr la Champions, ganar la Copa y la Liga de nuevo. Sé que va a ser difícil pero tenemos a los jugadores para conseguirlo y a una plantilla con mucha hambre de ganarlo todo. Lo dije desde el primer día, la tengo en la cabeza, sueño con esa copa. Sueño con estar en la final de Estambul, nos estamos preparando para ello. El equipo sabe que este año puede ser el nuestro", comentaba sobre la Copa de Europa, una de las asignaturas pendientes de los culés.

Vidal concluyó hablando sobre el Clásico que viene en poco más de diez días. "Siempre el es muy fuerte, tiene buenos jugadores, ha comprado buenos jugadores. Es el rival más directo que tenemos. De todas formas, lo importante es que nosotros sigamos mejorando", finalizó.