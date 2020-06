Arturo Vidal cubre tres posiciones pero pierde la perfección ante el Sevilla

Por primera vez el Barcelona ha dejado puntos con el chileno en cancha, una que ha disfrutado de verlo en los costados de Sergio y en el ataque.

El ha puesto en riesgo en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un empate sin goles ante el , el primer partido en el que el SFC le ha robado puntos a los culés en la etapa de Arturo Vidal en el club. El chileno empezó como mediocampista interior por la derecha, pero la necesidad (la pasada de Reguilón y la presencia de Fernando, Jordán y Banega) lo obligó a jugar hasta en dos puestos más.

El Barcelona le abre la puerta al Real Madrid

En una tarde correcta para el chileno, sus estadísticas marcan un 82.6% de precisión de entregas entre sus 46 intentos y una falta sobre Munir que fue cobrada por González González en el primer lapso. Pero el empate es el que marca el punto delantero para el 22, que venía antecedido de 4 victorias en igualdad de presentaciones contra los de Andalucía. En esos duelos había sumado un título, un gol, una clasificación y goleadas sucesivas. Toda aquella perfección se ha quebrado este viernes.

Más equipos

Vidal fue, además de un gran pasador y un apoyo de Sergio Busquets tanto en la diestra como en la izquierda, el tercero más adelantado del once tras Messi (que no pudo hacer el gol 700) y Suárez después de que Arthur ingresara por Braithwaite, aunque maniatado por la zaga en el aire y sin chance para percutar desde el piso. Y el 'salvador' de Sergio y Fernando, que en su entrevero tras la no amarilla a Messi rozaron la roja, pero Vidal medió todo conflicto separando a los profesionales en pos de la continuidad del fútbol.

Se ha quedado con las ganas de un gol el Barça y el seleccionado por de completar los 90, puesto que Griezmann lo relevó en los últimos 13', precisamente para seguir chocando contra una defensa cerrada que impidió festejo alguno. Sin poder tropezar nunca más aparece en la agenda Athletic Bilbao para 4 días más.