Arturo Vidal alzó la voz tras la negativa de algunas ligas por ceder jugadores

El volante de La Roja se mostró contrario a las medidas implementadas por la Premier League y LaLiga. "Ojalá se pueda arreglar ese tema".

Cuando resta poco más de una semana para que se dispute una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, la Premier League informó de forma oficial que no cederá a sus jugadores.

La medida obedece a las restricciones que Reino Unido tiene en los países de la "lista roja" y a las cuarentenas que tendrían que cumplir los futbolistas, por la pandemia a causa del COVID-19, que les impidirían estar en partidos de la liga, la Copa EFL y encuentros de Champions y Europa League. De hecho, esta jornada se sumó la Championship y Blackburn Rovers informó sobre la ausencia de Ben Brereton para los cruces ante Brasil, Ecuador y Colombia.

Pero eso no es todo puesto que LaLiga comunicó que "apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores pertenecientes a las selecciones para la convocatoria de CONMEBOL", debido a que la FIFA amplió los días del proceso clasificatorio, por lo que "el calendario mundial no puede ni debe ser modificado de esta forma, en especial existiendo soluciones alternativas".

Infantino pide "solidaridad" a la Premier y LaLiga para que liberen a sus futbolistas en la fecha FIFA

Al respecto, Arturo Vidal alzó la voz y se mostró contrario a la decisión de las mencionadas competencias, puesto que La Roja además pierde a Francisco Sierralta, del Watford, y corren riesgo de no incorporarse a la citación de Martín Lasarte Claudio Bravo (Betis), Enzo Roco (Elche) y Tomás Alarcón (Cádiz).

"No me parece, ojalá que se pueda arreglar ese tema y que todos los jugadores puedan disfrutar estando en la Selección, creo que es lo más lindo para un jugador, pero lo importante es que todos los nominados de la Selección chilena puedan estar", dijo en diálogo con TNT Sports.

Por otra parte, el mediocampistas de los registros del Inter de Milán se refirió a la situación de Alexis Sánchez, quien quedó fuera de la convocatoria debido a que está en etapa de recuperación de su lesión. "Se esforzó mucho en la Copa América por estar y eso le pasó la cuenta. Que se quede acá (Italia), que se recupere, y que se entrene de la manera en que le gusta y tenerlo en los próximos partidos de las Eliminatorias, pero al cien por ciento", cerró.