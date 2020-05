¿Arthur o Pjanic? El Barcelona no se aclara

El brasileño es menos constante que el bosnio pero incide más en el resultado, sin olvidar que es siete años más joven.

ANÁLISIS

El peina el mercado en busca de un centrocampista de recorrido y cree haberlo encontrado en Miralem Pjanic. Los servicios técnicos del club azulgrana consideran que el bosnio encaja en el perfil de jugador bueno, bonito y barato . El problema es que la Juventus ha pedido a Arthur Melo a cambio y a pesar de no ser intransferible el club entiende que un jugador siete más años más joven como es el brasileño tiene una cotización mayor que el bosnio . No obstante, es pertinente plantearse si el Barcelona saldría ganando o perdiendo con el cambio aun habiendo dinero de por medio, que en principio no lo habrá porque también la vecchia signora se encuentra en una situación financiera crítica.

Lo primero que llama la atención es que Pjanic es más fiable que el brasileño . El bosnio es un jugador que siempre está y que la mayoría de las veces que juega lo hace para ser titular y disputar todo el partido , a diferencia de un Arthur que no ha encontrado la continuidad deseada desde que llegó al Barcelona. La temporada pasada apenas acabó cuatro partidos y a pesar de que tanto Ernesto Valverde como Quique Setién le hayan dado bola lo cierto es que Arthur no ha llegado a convertirse en intocable . Esta temporada sólo ha acabado seis de quince , un bagaje insuficiente para un jugador del que se espera que mande en el centro del campo y que a pesar de haber jugado menos que Pjanic ha conseguido incidir más en el resultado en forma de goles y asistencias.

¿Quién puede ayudar más al Barça? Arthur vs . Pjanic 23 (15) Partidos (Titular) 32 (30) 59’ Minutos por partido 81’ 49 Pases por partido 69 91 % Precisión de pase 90,0 % 4,1 Recuperaciones 6,2 4 Asistencias 2 4 Goles 3

Naturalmente si no goza de la continuidad necesaria es comprensible que Pjanic le supere en la mayoría de facetas del juego excepto en la precisión de pase , si bien el bosnio no se queda muy lejos del brasileño en el este aspecto, lo cual le convierte en un futbolista que asegura un rendimiento inmediato pero sin posibilidad alguna de revalorizarse ya que acaba de cumplir los treinta años , siete más de los veintitrés que presenta el brasileño. Arthur, de todas formas, tiene una valoración de 56 millones de euros en Transfermarkt, cuatro más que Pjanic, cuya tasación y rendimiento no tardarán en ir a la baja .

Pero con Arthur sigue habiendo algún que otro reparo en clave extradeportiva . Los servicios técnicos barcelonistas consideran que el jugador tiene recorrido en el Camp Nou pero todavía no se ha ganado la etiqueta de intocable. La intención sería contar con ambos pero esa es una posibilidad que la no contempla. Es decir, si la vecchia signora se desprende de Pjanic será sólo porque Arthur, deseo expreso de Maurizio Sarri, se va a Turín en una operación que brindaría al Barcelona un centrocampista válido en el corto plazo pero perdería a otro que, a pesar de su falta de regularidad, no ha dejado de revalorizarse al alza desde que abandonó el Gremio de Porto Alegre .