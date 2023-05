Arthur Melo en GOAL: "Mi meta es volver a vestir la camiseta de Brasil"

"He trabajado duro física y mentalmente, ahora me siento mejor que cuando llegué a Europa"

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, Arthur, (Goiana, Brasil, 1996) lleva meses trabajando duro para volver a sentirse importante. Ansía volver a ser titular con su equipo, tiene como objetivo regresar a la selección de Brasil y sueña con volver a ganar la Copa América. En julio regresará a la Juventus tras el final de la cesión en Liverpool y sabe que este será el año clave de su carrera. Arthur atiende a GOAL convencido de que su trabajo físico y mental dará su fruto. No mira atrás. Solo mira hacia adelante. Arthur, versión 2.0.

¿Cómo se encuentra? ¿En qué ha trabajado para recuperar su mejor versión?

“Estoy entusiasmado con el futuro. Estas temporadas he sufrido, pasé por momentos un poco complicados, pero eso me ha dado las herramientas para la próxima temporada. Cuando uno está en la zona de confort, quizá no saca su mejor versión. Tuve problemas, cosas que pueden pasar, como la lesión. Ahora he salido de esa zona de confort, he trabajado la forma física, el aspecto mental y ahora me encuentro realmente bien”

¿Qué espera de la próxima temporada?

“La próxima temporada la veo con buenos ojos. Será determinante en mi carrera y estoy trabajando muy bien. Estoy deseando mostrar esta nueva versión de Arthur. Ojalá tenga una opción de despedirme en Liverpool jugando algo, para despedirme bien de los compañeros, la comisión técnica y la afición, que se ha portado muy bien conmigo”.

¿Qué relación tiene con Jürgen Klopp?

“Desde que llegué, Klopp me ha tratado realmente bien. Para mi es un honor trabajar con “Jurgen. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, siempre ha hablado bien de mí, es alguien increíble y el trato siempre ha sido realmente bueno, elegante y especial. El hecho de poder entrenar con alguien como él siempre te aporta mucho como jugador y seguro que me sirve para lo que está por llegar porque se aprende mucho a su lado. Ahora que estoy recuperado me gustaría poder jugar más obviamente, pero puedo entender que la situación ahora es diferente a la que que se dio cuando llegué, porque en ese momento el equipo tenía unas necesidades y ahora tiene otras, pero me queda la tranquilidad que cuando hablo con ellos me dicen que nadie tiene quejas conmigo, todo lo contrario. También todo el Liverpool en general, me han tratado genial y solo tengo palabras buenas hacia ellos y un cariño muy especial.”

"Mi relación con Klopp es buena. Es un honor trabajar con él y su trato siempre ha sido elegante y especial"

¿Los aficionados del Liverpool son tan genuinos como se dice?

“En el fútbol inglés todo es distinto. Aquí la afición vive mucho el fútbol, apoya mucho, es muy bonito. En Liverpool el público es caliente, la gente está cerca del campo y se nota mucho el calor de la afición. Son muy fanáticos, no paran de cantar ni un minuto y el Liverpool, con la tradición, el estado y la gente, son algo único”

Este verano tendrá que reincorporarse a la Juve…

“Tengo contrato dos años más con la Juve, tengo que volver. Aún no hablamos sobre esto ni con mi agente, la familia y la Juventus de Turín. Tengo que volver este verano, esa es la idea inicial porque tengo contrato por dos años más. Es una relación de mucho respeto”

¿Le gustaría volver algún día a España?

“Tuve la gran suerte de jugar en tres ligas fuertes. España, Italia, Inglaterra…Me adapté en su día muy bien a la Liga, en pocos meses me adapté bien. La Liga me llama la atención y claro que podría darse la oportunidad de volver. La Liga es un campeonato que ya conozco, que me he adaptado bien y para mi y mi estilo de juego me va bien equipos que jueguen al ataque, esas son mis características. Si hay un equipo que apuesta por tener el balón, eso es bueno para mí”

"Hablé con Gattuso, pero el negocio no se cerró. Espero que el Valencia salga de la situación complicada que vive, recibí mucho cariño de sus aficionados"

Estuvo cerca de fichar por el Valencia, pero no salió. ¿Qué pasó? ¿Habló con Gattuso?

“Estuvimos hablando con el Valencia. Ahí estábamos pensando si era que sí o no. Tenía que hablar con la Juventus para ver si autorizaba mi cesión al Valencia o no. Al final acabaron fichando a otro jugador. Tuve una conversación con Gattuso, una persona que admiro y respeto mucho. Al final los clubes no acabaron de cerrar el negocio, cosas que pasan en el fútbol. Al final, no salió la negociación y fue el Liverpool el que vino a por mí, apostó por mí algo que les agradezco mucho”

Sabe que el Valencia está viviendo una situación complicada…

“Espero que salgan de la situación en la que están lo más pronto posible. Recibí muchos mensajes de los aficionados del Valencia, los agradezco muchísimo porque fueron mensajes muy positivos. Al final no se dio el fichaje, pero tengo mucho cariño por el Valencia y espero que pueda permanecer en Primera”

Hablando de cariño…El suyo por la camiseta de Brasil es grande…

“Ganar la Copa América fue un momento muy especial para mí, siempre es un honor vestir la camiseta de Brasil y fue un momento mágico para mi familia, mis amigos y para mí”

"Mi gran meta es volver a la selección de Brasil, tengo que hacerlo paso a paso y demostrarlo en el campo"

¿Se plantea volver a la selección? ¿Es su meta a largo plazo?

“Mi gran meta es volver a la selección brasileña. No he tenido momentos buenos esta temporada, pero ahora quiero mirar hacia adelante, poder volver a la selección. Pero tengo que hacerlo paso a paso. Quiero tener continuidad esta temporada, jugar minutos y mi objetivo es merecer la vuelta a la selección brasileña. Me imagino volviendo. Es uno de mis grandes objetivos. Tengo que mostrarlo en el campo, hacerlo bien y si tengo la posibilidad, encantado de volver a vestir esa camiseta”

Rodrigo Lara GOAL

¿Cómo vio el papel de Brasil en el último Mundial?

“Brasil estaba muy bien entrenada, con su manera de jugar y creo que en el Mundial tuvo un poco de mala suerte, porque encajó un gol desafortunado. Son cosas que pasan y fue una pena. Estábamos todos en Brasil apoyando mucho, pero al final es el fútbol…Brasil tiene una generación de talento joven que ya está en un gran nivel. Rodrygo, Vinicius, gente que tiene minutos desde muy pronto. Es algo positivo para Brasil, viene una buena generación para dos o tres Mundiales”.

"¿Ancelotti para Brasil? Por donde ha pasado, ha ganado títulos, claro que ilusiona"

Se especula con la posibilidad de que Carlo Ancelotti acabe siendo seleccionador brasileño dentro de unos meses. Los medios hablan de eso. ¿Le gustaría Carlo en Brasil?

“Ancelotti es un entrenador que su historia habla por sí sola. Por donde ha pasado, ha ganado títulos. Ancelotti es un entrenador a la altura de la selección brasileña. Me gusta mucho. Al final la decisión no es mía, pero sí, como jugador y aficionado, Ancelotti es un hombre que ilusiona”

¿Sigue la actualidad del Barça? Tiene la Liga a punto…

“Claro que sigo la actualidad del Barça. He visto los partidos. Tiene toda la pinta que va a ganar la Liga. Le tengo mucho cariño al Barça. Sobre todo, a la afición, que me ha dado todo. Tengo muchos buenos recuerdos y ojalá sean campeones”.

Pocos jugadores pueden presumir de haber jugado en tantos buenos sitios como usted con apenas 26 años...

“Soy un afortunado. He podido jugar en Gremio, Brasil, Barça, Juve, Liverpool…Pocos jugadores pueden decir eso en su carrera. He podido jugar en grandes clubes y tener grandes compañeros. Han sido momentos de mi vida donde he aprendido mucho, con jugadores que me dieron buenos consejos, que fueron espejos para mí y es obvio que he sido muy afortunado de poder jugar en todos estos grandes equipos”

"He jugado con Neymar, CR7 y Messi. Los tres tienen mentalidad vencedora...Messi es un extraterrestre, alguien fuera de serie"

Ha jugado con Neymar, Cristiano y Messi. ¿Cómo los define?

“Los tres tienen algo en común. Tienen mentalidad vencedora. Sea un entrenamiento, un amistoso o una final, los tres siempre salen a matar. Aunque jueguen contra su madre, les da igual. Su mentalidad es tremenda. Neymar es técnico, fintas, regates…Cristiano hace gol donde sea, hace gol allí donde va, porque tiene una capacidad increíble..Y Messi, pues bueno, Messi es un ET. Un extraterrestre. Una cosa fuera de serie. Tuve la oportunidad de jugar con los tres y verles de cerca. Cada uno con sus características, unos regatean más o finalizan mejor, pero me quedo con su mentalidad. Los tres son fuera de lo normal en ese aspecto”.

"Para llegar a la excelencia, hay que pagar un precio. Y yo estoy dispuesto a pagar ese precio con trabajo"

Mentalidad. ¿Ese es el punto fuerte de un jugador?

“Lo dije antes. Cuando un jugador sale de su zona de confort, aprende mucho. Debes tener las dos cosas, fuerza física y mental. Este ahora es mi caso. He salido de esa zona y me estoy esforzando al máximo. Si antes trabajaba cuatro horas, ahora trabajo cinco. Si comía 50 gramos de más, pues ahora como lo justo, o menos. Para llegar a la excelencia y para ser grande en el fútbol, debes saber que hay un precio a pagar. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Estoy entrenando mejor, estoy comiendo mejor, estoy durmiendo mejor. Cuando uno sale de su zona de confort y busca algo más, cuando uno trabaja mejor y busca herramientas, es cuando uno está en el camino para lograr los objetivos”.

Hablaba del precio a pagar. Luego está el entorno del jugador. La familia. Su padre Alíton, su hermano…

“Ellos siempre están conmigo, son mi fuerza. En los malos momentos y en los buenos. En los buenos todo es fácil, todos quieren estar a tu lado. En los malos, mi familia siempre está cerca. Desde el Gremio, ellos tuvieron que cambiar de vivienda, luego todos a Barcelona, luego todos a Turín y ahora todos juntos en Liverpool. Soy afortunado de tener la familia que tengo, que siempre me apoya. Y siempre que hago algo que no está bien, siempre me dan buenos consejos y me dicen la verdad. Mi familia es el pilar de mi vida”.

"He trabajado mucho física y mentalmente, estoy mejor ahora que cuando llegué a Europa"

“Esta nueva versión de Arthur 2.0 es algo importante. He trabajado mucho física y mentalmente. Quiero demostrar que estoy bien y tener minutos. Me quedo con las palabras del míster Klopp hacia mí, pero es un momento importante. Ahora me siento mejor física y mentalmente. Estoy mejor que cuando llegué a Europa. Entiendo el fútbol meor que antes y tengo muchas ganas de mostrar mi mejor versión”

Rodrigo Lara GOAL

Un test rápido para acabar.

“Vamos adelante, no sé si estaré a la altura (risas)”

Mejor compañero de vestuario..

“Roberto Firmino, un amigo”.

Mejor entrenador…

"Renato Portaluppi".

Mejor estadio donde ha jugado…

“Camp Nou”.

Rival más díficil..

“Argentina”

Mejor recuerdo…

“Mi primer gol con el Gremio”

Mejor portero..

“Allison. Es un portero que me gusta mucho. Me encanta. Es rápido, sabe con el balón en los pies, tiene una buena lectura del juego, me gusta mucho”.

Mejor defensa…

“Thiago Silva. Te da mucha confianza. Es muy inteligente. Es muy bueno en el uno contra uno. Me gusta mucho. Siempre hace la lectura exacta de lo que el delantero va a hacer. Y tiene una gran salida de balón”

Mejor medio..

“Busquets. Tiene muchísima calidad. Es una persona extremadamente inteligente. Juega en un lugar muy especial, complicada, donde aparecen jugadores por todas las partes, tiene mucho el balón, arriesga en el Barça y con España, pero Busquets tiene mucho cuidado, apenas pierde balones y cumple a la perfección”

Mejor delantero..

“Se complica mucho esto. Cristiano, Messi y Neymar. No es fácil, pero me quedo con Neymar, porque al final te aporta con goles, con asistencias, es inteligente, puede decidir un partido cuando sea, es desequlibrante. Es de los mejores del mundo y encima, es mi amigo”.

Rubén Uría