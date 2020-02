Arnaldo Samaniego será desprogramado tras pitar un penal inexistente

El árbitro internacional no actuará por un tiempo, según lo anticipó el responsable de la Dirección de Árbitros de la APF.

El torneo paraguayo volvió a sacudirse con otra intervención polémica del arbitraje, por un penal inexistente que Arnaldo Samaniego le dio a Libertad y que el VAR no ayudó a corregir, el pasado viernes.

El equipo de Ramón Díaz igualaba con apuros ante el modesto , cuando en el minuto 92 se produjo una acción que desató el escándalo.

Óscar ‘Tacuara’ Cardozo cayó en el área tras recibir un ligero roce en el pie izquierdo del defensor rival Gustavo Giménez y Samaniego no dudó en marcar la pena máxima.

Cuando se esperaba que desde la cabina del VOR la indicación fuera de al menos revisar la acción en el monitor a nivel del campo de juego, sorpresivamente la decisión no fue revertida y Sebastián Ferreira anotó el penal para la victoria del Gumarelo.

“A nivel de rendimiento en el campo de juego, no fue bueno", reconoció Horacio Elizondo, en una entrevista a la AM780, este lunes.

Las críticas hacia el uso del VAR son cada vez más fuertes y la credibilidad de quienes manejan este nuevo elemento en el torneo guaraní está por el piso.

La Dirección de Árbitros tomó la decisión de desprogramar a Arnaldo Samaniego, para las siguientes jornadas.

"Estos cambios que históricamente no se vieron, se tienen que hacer. Si no rendís no podés ir de titular, vas de suplente”, indicó Elizondo.

"Mario Diaz era el VAR número 1; tenía que invitar a rever la jugada, no a reanudar la jugada", agregó el ex-árbitro internacional argentino que ahora trabaja para la APF.

"Yo pité el penal y describí lo que vi al cobrar, esperé alguna indicación contraria desde la cabina en la revisión y no apareció ninguna", argumentó Samaniego a la AM730.

Arnaldo Samaniego, recordado por marcar un penal a favor de Olimpia en 2011 por una falta que se produjo fuera del área, ahora vuelve a estar en el ojo de la tormenta.