Armando Polo dejará el Sonsonate

El delantero panameño se irá al final del torneo Clausura 2019.

El jugador canalero Armando Polo, dejará al Sonsonate, al terminó del Clausura 2019, el propio jugador lo reveló y espera dejarlo al menos salvado del descenso.

En conversación con el periódico “El Gráfico”, Polo expresó: "Hablando con mi esposa, ya tomamos la decisión. Creo que ya cumplí un ciclo con Sonsonate en esta segunda vuelta. Ahora estoy en manos de mi agente para ver dónde pueda seguir jugando”.

También confirmó que no tiene ofertas en la Primera División del fútbol salvadoreño: "No tengo nada con nadie acá en El Salvador. No ha habido ningún contacto, ni nada. Nos jugábamos todo ante Metapán, el sábado. Gracias a Dios se nos dio”.