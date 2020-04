Aritz Aduriz no imagina el Athletic Club - Real Sociedad sin público

"El fútbol sin gente pierde el sentido", asegura el delantero al hablar de la final de Copa del Rey, todavía sin fecha

Ni Liga, ni Champions, ni Copa. El fútbol español sigue paralizado y la incertidumbre sobre el cuándo y el cómo regresará sigue generando muchas dudas en aficionados y en los propios futbolistas.

Zurutuza: "No entiendo que no podamos entrenar"

El artículo sigue a continuación

El y la son los dos finalistas de que debían pugnar por el trono en . Una de las posibilidades que más se ha barajado en estos días es la de disputar el partido a puerta cerrada, si bien en principio la final se aplazó "para que hubiera público". Aritz Aduriz dejó clara su postura sobre esta opción, aunque reconoció que hay prioridades: "En mi opinión, el fútbol sin gente pierde el sentido y su esencia. Pero nosotros haremos lo que haya que hacer y lo que nos manden. Las circunstancias son atípicas y difíciles de solucionar a corto plazo", dijo en #Vamos de Movistar+.

Más equipos

"Primero hay que solucionar cosas mucho más importantes. Después, ya tendremos tiempo de hablar de fútbol y de cuándo jugar esa final.¿Cómo no me gustaría seguir hasta la final? Es lo que todos ansiamos y soñamos. Ojalá la podamos jugar cuanto antes, pero hay que priorizar en estos momento otras circunstancias", recalcó.

Aduriz anunció su retirada para final de la presente campaña, a priori el 30 de junio. No obstante, las circunstancias han cambiado y ofrece sus servicios al club de su corazón: "Si el club quiere, estaría dispuesto a poder continuar el tiempo que haga falta. Tenía claro al principio de temporada que iba a ser mi último año. En mi caso no hay ningún problema porque no tengo que ir a otro equipo. Es una situación diferente y el menor de los problemas. Es una solución muy simple".