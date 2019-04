Argentino de Merlo, el rival de River en la Copa Argentina: plantel, figura, DT y presente

La Academia del Oeste jugará frente al Millonario en Salta, en lo que será el partido más trascendental de sus casi 113 años de historia.

River se presentará en la edición 2019 de la Copa Argentina frente a un rival al que nunca se enfrentó en su historia. El equipo de Marcelo Gallardo debutará en los 32avos de final, en Salta, ante el equipo líder y sensación de la Primera D, Argentino de Merlo.

Por eso, Goal te invita a conocer un poco más al conjunto del Oeste del Gran Buenos Aires, que está transitando una temporada casi perfecta en la que, además de ubicarse como cómodo puntero de la quinta división del fútbol argentino, jugará por primera vez la Copa y nada menos que frente al campeón de América.

HISTORIA

Argentino fue fundado el 30 de agosto de 1906 por un grupo de vecinos de la Estación Merlo del Ferrocarril del Oeste, con el objetivo de tener un espacio para realizar deportes como fútbol y rugby. El gran crecicimiento de la institución se dio en 1976, cuando empezó a incrementar considerablemente su actividad social gracias a la mudanza a un predio de 30 hectáreas ubicado en Antezana y Pergamino, Merlo Norte, donde se encuentra su cancha en la actualidad. Allí, además de poder practicar básquet, tenis, voley y natación, entre otros deportes, funcionó un circuito de carreras de autos durante más de 15 años, donde participaron numerosas categorías (principalmente el TC del Oeste).

En lo que respecta a lo futbolístico, su afiliación a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue recién en 1978, año el que comenzó a participar en la Primera D, misma categoría a la que volvió en 2017 -luego de 18 temporadas- tras perder el desempate por el descenso con Cambaceres. Si bien la mayor parte de su vida futbolística transcurrió en la Primera C, nunca logró cumplir su gran anhelo de jugar en la B.

CÓMO SE CLASIFICÓ A LA COPA ARGENTINA

La Academia del Oeste finalizó la temporada 2017/18 de la Primera D en el segundo puesto, quedándose así con uno de los tres cupos clasificatorios a la 2019.

QUIÉNES SON LOS ENTRENADORES

Claudio Vidal y Damián Infante son los directores técnicos de Argentino de Merlo. Con pasado en Sportivo Barracas, equipo en el lograron el ascenso a la C tras conquistar el campeonato del 2015, la dupla llegó al Oeste para reemplazar a Mariano De la Fuente a finales de la temporada pasada; sus dirigidos fueron subcampeones y alcanzaron las semifinales del Torneo Reducido por el segundo ascenso, pero cayeron eliminados, por penales, ante . Sin embargo, la dirigencia decidió mantenerlos en su cargo y los frutos se empezaron a ver en la actual campaña.

PRESENTE

A cuatro fechas del final del torneo, la Academia es el único líder de la Primera D y le lleva once puntos a su más inmediato perseguidor, Real Pilar, por lo que podría confirmar su ascenso en la próxima jornada, como visitante, frente a Claypole. Cabe destacar que durante el primer semestre del 2019, Argentino disputó diez partidos, de los cuales ganó ocho, empató uno y perdió el restante, marcando 20 goles y recibiendo sólo seis.

QUIÉN ES LA FIGURA

Alan Salvador, delantero surgido de las divisiones inferiores del club y máximo goleador de la Primera D -junto a Antony Alonso, de Atlas-, es la figura de Argentino. Con once gritos en la temporada 2018/19, el atacante de 22 años es la principal carta ofensiva que tiene el conjunto de Merlo y el jugador a quien no deberá descuidar la defensa del Millonario si no quiere sorpresas. "La verdad que no nos preparamos para este partido. Con esto del ascenso, estamos metidos sólo en eso. Es algo único lo que estamos viviendo; ¿que más se puede pedir si nos tocó uno de los mas grandes de Argentina y América? Me alegro mucho porque River en los últimos años ganó todo y sería muy lindo que les ganemos nosotros y dejarlos afuera de la Copa. Sería otro sueño cumplido”, aseguró Salvador, en declaraciones al blog Gigantes de Argentina.

PLANTEL COMPLETO

ARQUEROS: Martín García, Milton Hansen, Jonathan Roca.

DEFENSORES: Damián Achucarro, Lucas Bazán, Axel Bordón, Ignacio Oroño, Tomás Penayo, Ezequiel Ponce, Facundo Romero.

MEDIOCAMPISTAS: Cristian Barrios, Esteban Galeano, Gonzalo Valenzuela, Gastón Scisci, Martín Perelman, Dylan Glaby, Lucas Ledesma, Fernando Magaldi, Sergio Ocampo.

DELANTEROS: Eric Aguirre, Matías Cuenca, Alan Salvador, Julián Rodríguez, Leandro Fleita, Nazareno Hvala, Lucas Ocampo.

POSIBLE FORMACIÓN

El probable once de la Academia en Salta podría ser el siguiente: Pedelacq; Achucarro, Romero, Ocampo, Magaldi; Glaby, Barrios, Scisci, Hvala; Cuenca y Salvador.