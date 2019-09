Argentina vs. México, amistoso internacional: formaciones, día, horario, dónde se jugará y cómo verlo por TV o streaming

Tras el choque ante Chile, la Albiceleste se mide con el Tri en Texas. Scaloni haría varios cambios con respecto al partido anterior.

Uno viene de consagrarse. El otro, tras un polémico tercer puesto. Uno llega con un DT experimentado. El otro, en duda. y volverán a verse las caras en un amistoso internacional y los roles se intercambiaron: el Tri, con Gerardo Martino a la cabeza, salió campeón de la Copa de Oro en julio y ganó todos sus partidos en lo que va del 2019 (son 10 triunfos seguidos, uno por penales), mientras que la Albiceleste, que atraviesa una etapa de renovación con Lionel Scaloni, intentará cerrar el año con un equipo en mente de cara al comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2022.

Para el conjunto del Tata será una prueba importante, ya que será la última previa a la CONCACAF Nations League. Además, los de Scaloni fueron los últimos verdugos del combinado mexicano en la doble fecha FIFA de noviembre de 2018. El seleccionado argentino, por su parte, tendrán por delante un compromiso más confirmado, ante a comienzos de octubre en Dortmund.

CONVOCADOS Y EL XI DE ARGENTINA

Lionel Scaloni sigue en el camino de la renovación y aprovechará los dos partidos ante y México para apostar por algunos jugadores que no pudo llevar a la . La intención del DT es preparar el plantel de cara a las Eliminatorias y "reforzarlo" con los habituales históricos y para eso utilizará esta serie de amistosos. Para definir el once que enfrentará al Tri, habrá que esperar a ver quiénes harán lo propio ante la Roja, ya que cambiaría a gran parte de los jugadores para seguir probando. Con quien ya no podrá será contar será con Lucas Ocampos, que se bajó de la gira por lesión.

Estos son los futbolistas convocados para la #SelecciónMayor y #Sub23 que jugarán amistosos en el mes de septiembre en fecha FIFA 👇 pic.twitter.com/oI9tqXYwSP — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) August 18, 2019

CONVOCADOS Y EL XI DE MÉXICO

Gerardo Martino quiere continuar con la racha de victorias que lleva al mando de la Selección mexicana: lleva 10 al hilo, contabilizando un empate 1-1 ante en el que terminó imponiéndose en los penales. Así, con tres regresos importantes, como los de Héctor Herrera, Chicharito Hernández y Tecatito Corona, y otros que no estuvieron en la Copa de Oro, como Layún e Hirving Lozano, el Tata espera mantener su invicto justo antes del inicio de la CONCACAF , que comenzará el 11 de octubre ante Panamá. El DT pondría un once bien distinto al que jugaría ante , a quien ya enfrentó en la final del certamen continental a principios de julio.

📄 | NOTA



¡¡VAAAMOOOS!! 👊🏻 🇲🇽 📋

¡Ellos son los elegidos por Gerardo Martino para disputar los partidos de preparación ante 🇺🇸 y 🇦🇷!



¡A defender con todo nuestra camiseta! 💚



Aquí toda la info: https://t.co/ssLt8hQN1u#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/eg6aX3Bzf0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 27, 2019

DÓNDE SE JUGARÁ

El partido será en el Alamodome de San Antonio, Texas. Es un estadio multipropósito con capacidad para alrededor de 60 mil espectadores (dependiendo, también, del deporte que se dispute). Supo ser la casa de los San Antonio Spurs en la NBA, el exequipo de Ginóbili, durante la década de los noventa, mientras que también recibe habitualmente a la Selección mexicana y a varios equipos de la para realizar amistosos por la proximidad de la ciudad con el vecino país.

FECHA Y HORA

El partido será el próximo martes 10 de septiembre y la hora de inicio está pactada para las 21:00, hora local de San Antonio y México. En Argentina, el cotejo dará inicio a las 23:00.

CÓMO VER POR TV Y STREAMING

En Argentina, el partido será transmitido por el canal TyC Sports y por su plataforma digital, TyC Sports Play. En México, irá por Canal Cinco y Azteca Siete, mientras que aquellos que lo quieran seguir online deberán hacerlo por TUDN (plataforma de Televisa y Azteca Deportes).