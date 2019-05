Argentina - Sudáfrica, por el Grupo F del Mundial Sub 20: formaciones, fecha, hora y cómo verlo por TV

El equipo de Fernando Batista sale a la cancha en Polonia para disputar su primer partido en la zona donde también están Corea del Sur y Portugal.

Se acabó la espera y el sueño del heptacampeonato se pone en marcha. Después de haber sido subcampeona en el Sudamericano disputado a principio de año en , la Selección argentina sale a la cancha en el Mundial Sub-20 de : en el último partido de la primera fecha del certamen, el equipo de Fernando Batista se enfrenta con , en el que será su estreno en el Grupo F, que también comparte con y .

LA PROBABLE FORMACIÓN DE ARGENTINA

Después de haber dejado afuera de la convocatoria a varios de los nombres más importantes de la camada (como Facundo Colidio, Maxi Romero, Thiago Almada y Leonardo Balerdi), Batista ya tiene armada la nueva base del equipo, a la que probó en los dos amistosos que disputó durante la preparación en y que terminaron con victorias 3-1 tanto frente a B como contra Honduras (otro de los participantes del Mundial).

Si bien el DT no entregó confirmaciones, el equipo seguramente será muy similar al que jugó el partido contra el equipo español. ¿Los once? Roffo; Mura o Weigandt, N. Pérez, F. Medina, Ortega; A. Moreno, S. Sosa, C. Ferreira; Barco; J. Álvarez, Gaich.

ESTADIO

El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Tychy, remodelado en 2015 y con capacidad para 15.300 personas.

FECHA, HORA Y TV

El partido se disputará este sábado 25 de mayo desde las 15.30 (hora de , 20.30 locales). La televisación para Argentina estará a cargo de la TV Pública.