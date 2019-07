Argentina especula con entrar en la UEFA y esta responde: "No, pero pueden venir a ver partidos"

La institución dirigida por Ceferin cerró cualquier especulación de que la AFA entrase en su confederación. Ni lo han estudiado ni lo estudiarán

La bomba salió en Fox, televisión argentina. La albiceleste se pensaba cambiar de aires, dejar la Conmebol y apuntarse a la UEFA y a sus competiciones. Según la cadena, la confederación europea habría invitado a a unirse e incluso la habría invitado a disputar la Nations League. Rumores salidos al calor de los arbitrajes de la y tras las durísimas críticas que ha vertido Messi contra la dirigencia deportiva sudamericana, de la que llegó asegurar que tenía adjudicada la copa de antemano a .

La supuesta oferta empezó a calentarse, no con mucha reflexión, ya que teóricamente si eso ocurriese, si la AFA se desgajase y fuese a la UEFA, también incluiría las competiciones de clubes, y logísticamente no es sencillo imaginar a River o a Boca jugando la . El caso es que la noticia empezó a circular y la UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, vio necesario salir a explicar que eso no era posible y que era mejor que olvidasen esa opción.

"No hay ningún tipo de verdad en la cuestión de que a Argentina se le ha pedido participar en las competiciones de la UEFA o formar parte de la UEFA. La UEFA nunca ha planteado eso y nunca lo hará", explicaba el escueto pero clarísimo comunicado.

Con mucha elegancia, pero también algo de cachondeo, la UEFA incluía una segunda frase para dejar clara cuál es la relación de Argentina con sus competiciones. "Sin embargo, en el espíritu de amistad y camaradería de una organización inclusiva, la UEFA, por supuesto, invita a Argentina a acudir como invitados especiales a ver cualquier competición de la UEFA en cualquier momento". Es decir, que si quieren entradas no tienen más que pedirlas, pero que si la historia es jugar un solo partido de una competición de la UEFA pueden olvidarlo. Eso no va a pasar.