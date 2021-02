Argentina despide a otro campeón del mundo: falleció Leopoldo Jacinto Luque

El delantero que fue clave en la Copa del Mundo de 1978 murió este lunes a los 71 años, luego de pelear durante más de un mes contra el COVID.

Argentina le dice adiós a otra gloria, uno de los 43 futbolistas que tuvieron el honor de levantar la Copa del Mundo. Leopoldo Jacinto Luque falleció este lunes a los 71 años, tras complicarse su cuadro de COVID, el cual se contagió hace más de un mes y lo llevó a terapia intensiva en la Clínica de Cuyo, en su Mendoza natal, hasta que no pudo dar más pelea.

A nivel clubes, su etapa más importante la vivió en River, al que llegó a mediados de 1975. En el Millonario convirtió 75 goles en 176 partidos y ganó cinco títulos: los Torneos Nacionales de 1975 y 1979 y los Torneos Metropolitanos de 1977,1979 y 1980. Sin embargo, la imagen que quedará grabada para siempre es con la Selección argentina y la camiseta número 14 en la espalda.

En el Mundial 78 convirtió cinco goles en seis partidos y quedó por detrás del goleador del certamen, Mario Kempes. Su actuación más destacada fue ante Francia, encuentro en el cual convirtió el 2-1 y tuvo que salir por una luxación de codo, pero al no haber más cambios, regresó al campo de juego con un vendaje. Esa misma mañana, su hermano fallecía en un accidente de tránsito cuando viajaba desde Santa Fe a Buenos Aires para estar en la cancha, pero la familia decidió no avisarle hasta finalizado el duelo.

"Después de hacer el gol, caí al piso y sentí un dolor tremendo en el codo. Los médicos me atendieron, me anestesiaron y me vendaron. Me querían llevar al vestuario y me negué. Menotti ya había realizado los dos cambios y, aunque ellos me pidieron que no arriesgara, les rogué que me dejaran terminar el partido. ¿Sabes por qué? Yo creía que mi familia estaba en el estadio, y no quería que se preocuparan por mi lesión. Al reingresar al campo de juego me sentí más tranquilo", narró hace algunos años. Sus padres le comunicaron al otro día la trágica noticia y Menotti le permitió asistir al velatorio, por lo cual se perdió los partidos ante Italia y Polonia.

La historia terminó como Leopoldo merecía: dos tantos a Perú (el tan necesario cuarto) y participación en la final, pese a la sangre provocada por un golpe de Van de Kerkhof, para que Argentina grite campeón del mundo por primera vez.

La AFA y River encabezan el lamento que envuelve a todo el fútbol argentino, que despide a otro de sus héroes.

#ProfundoDolor La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su dolor por la pérdida de Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo con la Selección @Argentina en 1978, y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/T0TYW6IOrE — AFA (@afa) February 15, 2021