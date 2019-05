Ares de Parga asegura que ya no interferirá en las decisiones deportivas de Pumas

Con la llegada de Jesús Ramírez, el polémico presidente le dará una mayor injerencia.

El Clausura 2019 representó un fracaso absoluto para Pumas, que con 17 puntos se quedó muy lejos de pelear puestos de liguilla. La directiva rápidamente tomó cartas en el asunto, nombrando a Chucho Ramírez como nuevo director deportivo.

A un día de la humillante derrota 5-2 ante Santos, Rodrigo Ares de Parga presentó al ex-técnico de la Selección mexicana, asegurando que tendrá la facultad suficiente para tomar decisiones deportivas y decidir qué sucederá con Bruno Marioni y Leandro Augusto.

“Chucho va a tomar todas las decisiones, evaluará este torneo, evaluará el torneo que tuvimos hace seis meses, tendrá que ver por qué hicimos 30 puntos en un torneo y en otro 17. Sacará sus conclusiones”, aseguró.

Por su parte, Ramírez no se atrevió a asegurar la continuidad del Barullo en la dirección técnica. "Me quiero dar tiempo para no tomar decisiones a la ligera, la decisión la tengo que pensar bien, ser consensada y en el caso de Leandro él sigue estando en la institución, pero como todos, serán evaluados".

Desde su llegada al club en 2016, en muchas ocasiones se ha asegurado que Ares de Parga influye en muchas determinaciones de Universidad Nacional, tanto en los jugadores que participan semana a semana, como en avalar las contrataciones del primer equipo.