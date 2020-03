Arda rompe el silencio: "Estoy listo si el Galatasaray me llama"

El turco señala que todavía tiene contrato con los azulgrana y que "el año que viene jugaré fuera de Turquía" aunque le abre la puerta al Galatasaray.

Arda Turan se refirió a su presente y a su futuro en una entrevista al diario As en la que recuerda que "ahora soy jugador del debido al contrato. Fue una decisión mutua. Yo quise que continuara mi contrato con el Barça. Probablemente voy a seguir jugando en un equipo extranjero la temporada que viene, fuera de pero, si el me llama, ya estoy listo para cumplir y sin condiciones. El Galatasaray es el único club al que no le pondría condiciones".

Igualmente también echa la mirada atrás y repasa sus éxitos, especialmente en sus años en el . "Francamente fue un éxito excepcional para mí. Hemos ganado la liga con el Atlético contra el con Ronaldo y el Barcelona con Messi. Fue una temporada fantástica. Conseguimos también cinco o seis copas en Europa. Creo que el inicio de esta epoca exitosa es la que ganamos en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Es especial para mí. Me enorgullece como la victoria contra Islanda que conseguimos con Turquía. La Copa del Rey es muy especial para mí".

Por último, tiene palabras de elogio para Fatih Terim y Diego Simeone, los dos técnicos que más han influido en su carrera. "Ambos son técnicos muy especiales. El Cholo nunca se rinde. Es un líder y una persona llena de energía. Puede transmitir su idea a sus jugadores de manera muy intensa. Siempre es capaz de motivarte. En mi carrera, Terim y Simeone son los primeros".