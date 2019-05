Arboleda anticipa un regreso a Colombia ante su situación en Banfield

El arquero, quien llegó a ganarse un puesto en la Selección, no acepta ser relegado al banco de suplentes en su club en Argentina.

La situación de Iván Arboleda en parece haber llegado a un límite. Es que el arquero de 23 años no tomó nada bien las palabras de Hernán Jorge Crespo, entrenador del Taladro e histórico goleador de la Selección argentina, e incluso empieza a advertir que no toleraría tener que ocupar un lugar en el banco de suplentes.

El arquero que fuera convocado en las últimas citaciones para el seleccionado cafetero blanqueó su molestia a partir de las palabras del técnico. "Dijo cosas de mí que no me gustaron, hubiese preferido que me las dijera a mí. Tengo mucho que aprender, respeto su opinión, pero nunca me pasó algo así", manifestó el nacido en Tumaco.

¿Cuáles fueron los testimonios que molestaron a Arboleda? "Nos sorprendió el nivel de Iván. Yo el error técnico lo aceptó, el conceptual no. Intentás explicarle que el error conceptual es grave", había sido la exposición de Crespo.

El Taladro se encuentra en un impasse hasta conocer su próxima fecha para la Copa y podrá tener continuidad desde la próxima Superliga, a fines de julio. Aunque desde ese momento, es posible que el colombiano ya no pueda defender el arco del equipo y es por eso que lanzó un anticipo.

"Me costó aceptar ir al banco. Si vuelvo de y el técnico dice: ‘Arboleda va al banco’, creo que llegará el momento de irme a otro lado porque mi felicidad es jugar", sentenció Arboleda.

De todas maneras, en declaraciones recientes, el arquero comentó ante un presunto interés del club embajador que "“ es un equipo grande, pero mi interés es seguir en el fútbol del exterior. Banfield es mi casa, estoy a gusto". ¿Qué decisión tomará?