Araujo: "Todo punto en este torneo que es apretado sirve"

Liga Nacional de Honduras: El técnico de Vida valoró el empate ante UPNFM que le permitió seguir invicto en el Clausura que es líder.

Vida sigue invicto y único líder del torneo Clausura de Honduras, al menos hasta que jueguen este domingo los escoltas. Por eso es que el entrenador de los Cocoteros, el uruguayo Fernando Araujo, valoró el empate por 1-1 ante UPNFM como visitante de este sábado.

"Lamentablemente no pudimos repetir la presión que tuvimos el otro día en el partido ante el Motagua, nos costó mucho, al final encontramos lo que nosotros pretendemos dentro de la cancha, tuvimos los espacios y los generamos, pero tampoco el rival nos permitió. A la larga nos llevamos un empate que nos sigue posicionando ahí. Todo punto en este torneo que es apretado sirve", comenzó diciendo el DT en conferencia.

"El Vida no es la excepción y nosotros no inventamos la pólvora. Todo equipo que está acostumbrado a jugar en grama natural y se le complica. No es una excusa, al final repartimos puntos y nos vamos para La Ceiba sumando. Es un campo donde la UPNFM se hace fuerte. Aquí ha venido Olimpia y otros equipos grandes que no han podido ganar. Nosotros nos vamos tranquilos con el empate", agregó el charrúa.

Araujo no escondió su conformidad con el punto que se llevaron para casa: "Para nosotros todo punto es importante porque nos permite seguir sumando, donde es un campeonato que la lectura que hay es que es muy apretado, se gana 1-0, 2-1 y cualquier punto en este momento sirve".