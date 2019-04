Aránguiz y su posible regreso a la U: "Si vuelvo tiene que ser a plenitud de condiciones, no a jugar solo diez minutos"

El volante de Bayer Leverkusen habló sobre su futuro y las posibilidades de retornar al CDA. Eso sí, confirmó su intención de seguir en Alemania.

, con Charles Aránguiz como pieza clave, volvió al triunfo luego de tres fechas en línea al imponerse por la cuenta mínima al como visitante, en compromiso válido por vigésimo novena jornada de la .

El volante chileno, quien fue titular y jugó los 90 minutos, tuvo un destacado cometido con las Aspirinas, que se impusieron en un duro encuentro con tanto de Kai Havertz a los 64 minutos, mediante lanzamiento penal.

Tras el compromiso, el Príncipe proyectó su futuro, condicionando un posible regreso a Universidad de . "Quiero dejar muy claro ese tema. Que regrese dependerá de mi condición. Sé lo que pesa esa camiseta y no me gustaría volver solo a jugar 10 minutos. Si vuelvo quiero volver a hacerlo en plenitud, como fue la otra vez", dijo en diálogo con Fox Sports. "Si se da bien, si no, estaremos a disposición de otro club", complementó sobre lo mismo.

Eso sí, advirtió sus ganas de seguir en . "Vamos por buen camino. Yo quiero seguir, ellos quieren que me quede. Creo que debemos tener una conversación tranquila con los dirigentes en junio cuando termine esta temporada", afirmó.

Cabe destacar que su escuadra quedó momentáneamente en la séptima posición, a siete unidades de alcanzar puestos de . El próximo sábado miden fuerzas con Numberg, de local.