Apoyo abrumador de la afición a Luis Enrique tras dejar a Sergio Ramos fuera de la Eurocopa

Cerca del 80% de los votantes de la encuesta de Goal respaldan al seleccionador en su decisión de prescindir el capitán.

La semana empezaba en clave Selección Española con un bombazo sorprendente pero no inesperado del todo: Luis Enrique dejaba fuera de su lista para la Eurocopa a su hasta ahora capitán, Sergio Ramos. La decisión del asturiano fue, desde el mismo momento en que se conoció, el tema de conversación principal en todos los medios, las redes sociales, las calles, los bares... Y la afición se ha alineado con el seleccionador.

Minutos antes de las 15:00 horas, Goal lanzaba una encuesta al respecto: "¿Crees que es justo que Luis Enrique haya dejado a Sergio Ramos fuera de la EURO?". El resultado del sondeo refuerza al técnico, puesto que un 78,2% de los votos fueron al 'Sí', mientras que el 'NO' se quedó en un 21,8%.

📊 ENCUESTA | ¿Crees que es justo que Luis Enrique haya dejado a Sergio Ramos fuera de la EURO? — Goal España (@GoalEspana) May 24, 2021

Luis Enrique, sobre la ausencia de Ramos: "Me duele"

Luis Enrique, por el calado de la noticia, hubo de responder hasta 13 preguntas sobre la no inclusión de Ramos. "He decidido que no esté nuestro capitán. Es evidente que es porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero. Ni ha podido entrenar con el grupo. No ha sido fácil. Ayer por la noche tuve la oportunidad de comunicárselo por teléfono. Es difícil y duro. Me duele. Ha sido siempre profesional, siempre ha ayudado a la Selección y creo que lo puede hacer en un futuro. Siempre busco el beneficio del equipo. Le recomendé que fuera egoísta, que pensara en recuperarse al cien por cien", explicó.

Ramos: "Después de uno meses jodidos también se une la Eurocopa"

Más tarde, Sergio Ramos confesó sus sensaciones a través de las redes sociales. "Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero", lamentó el andaluz, que afirmó que animaría a La Roja desde casa. El de Camas está muy tocado anímicamente porque además su renovación con el Real Madrid se encuentra parada.

De fondo aparecen con este tema otros del pasado, como los problemas entre Luis Aragonés y Raúl o Del Bosque y Casillas. A pesar de disponer de 26 fichas, Luis Enrique no pasó de las 24 porque, como analizó ayer en Las Rozas, no quiere asumir el riesgo de tener a tres futbolistas por partido en la grada. A Ramos, saliendo de lesión, le hubiera dado tiempo a ponerse a punto para el torneo, pero el 'jefe' optó por no llevarle y la afición le ha aplaudido por ello.