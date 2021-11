Apelación UEFA da la razón al Atlético y Griezmann jugará ante el Milan

Antoine Griezmann podrá jugar ante el AC Milan en la Liga de Campeones. Pese a que la UEFA le castigó con dos partidos, el recurso del Atlético de Madrid ha prosperado y la sanción del galo se ha quedado finalmente en un partido, que ya cumplió al no poder jugar en Anfield. Ahora Antoine podrá ser de la partida ante los italianos en fase de grupos.

El Comité de Apelación de la UEFA se reunió con carácter de urgencia para tratar el recurso de los servicios jurídicos del Atlético de Madrid. El club madrileño alegó que Griezmann no vio venir a Firmino, que no tenía intención de lastimar al jugador del Liverpool y que Firmino no necesitó de asistencia médica para seguir jugando. Argumentos de peso que el comité ha valorado, porque ya existían precedentes de jugadores a los que se les levantó la sanción.

El juez turco del comité de apelación de la UEFA, Levent Bicaki, ha rebajado la sanción y por lo tanto, Griezmann sí podrá estar disponible para Simeone en el duelo ante los italianos. En el caso de Felipe Monteiro, UEFA decidió castigarle con 3 partidos de suspensión y después de las alegaciones del Atlético, el brasileño tendrá que cumplir 2 encuentros de sanción.