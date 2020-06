Antuna acepta temor por riesgo de contagio de COVID-19 en Copa por México

El Brujo habló sobre la participación del Guadalajara en el torneo en el que enfrentarán a Atlas, Tigres y Mazatlán FC.

En no pierden de vista la situación sanitaria que atraviesa el país a raíz de la pandemia por coronavirus. Por ello, el ofensivo Uriel Antuna no negó que exista intranquilidad al volver al Estadio Akron para disputar la Copa por México.

“Bueno, claro, de cierta manera va a haber temor porque muchos tenemos familia, tenemos hijos, tenemos hermanos, papás que frecuentamos mucho. Entones, va haber gente que no sabemos si se cuida o no se cuida, si salió o no salió. Muchos futbolistas y entrenadores claro que se están cuidado, pero a final de cuentas no vas a saber de dónde te vas a contagiar”, mencionó el Brujo en videoconferencia.

Tal como Pumas, América, y se enfrentarán en el Estadio de Ciudad Universitaria, el Guadalajara hará lo propio en la competencia de carácter amistoso frente al , Tigres y Mazatlán FC. El Rebaño debutará el sábado 4 de julio cuando enfrenten a los Rojinegros en un Clásico Tapatío a puerta cerrada.

Más equipos

¡VAMOS REBAÑO, QUEREMOS LA 🏆!



🇫🇷 Así quedó nuestro calendario para disputar la Copa por . ¡A días de regresar al @EstadioAkron! 🙌🤩 pic.twitter.com/EzqxXE1xrg — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 25, 2020

“El miedo siempre va estar, así salgas de tu casa y saludes al vecino, nunca sabes de dónde te contagias. El miedo siempre va estar, pero es a lo que se expone el jugador también, una de las malas noticias de esto. Al final, es algo que va a tener que vivir día a día y el riesgo siempre va a estar”, explicó.