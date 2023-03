Antonio De La Torre: "Era del Madrid, pero me quité por cuestiones ideológicas"

Ganador de 2 Premios Goya y 14 veces nominado, el actor malagueño charló de fútbol en 'Radio Marca' Asturias

Antonio De La Torre, actor español, ganador de dos Premios Goya y hasta 14 veces nominado para esos premios, charló de fútbol en ‘Radio Marca’ Asturias, dejando algunas de sus reflexiones particulares como aficionado. El que muchos consideran el mejor actor español en la actualidad, charló sobre la situación del Málaga, sobre el Real Madrid y sobre la emoción de una competición en la que ahora, cada vez más, prima el dinero.

De La Torres, que se declara seguidor del Málaga, dice que está sufriendo por la situación del equipo, anclado en la zona baja de Segunda: “Soy seguidor del Málaga. Perder forma parte de la vida y desde niños no nos lo enseñan. Perder es lo normal. La vida tiene felicidad y dolor y perder es más normal de lo que parece, porque se pierde más de lo que se gana”, comenta.

"Que el Málaga se salvara sería como ganar el Mundial"

El actor compara una posible salvación del Málaga con la alegría que le generó en su momento el gol de Iniesta en Sudáfrica: “Soy seguidor del Málaga y sólo con que nos salváramos, sería para mi una felicidad comparable a la que tuve como cuando ganamos el Mundial. Será triste, pero es una cuestión de punto de vista”, asegura.

Su equipo tiene muy complicado salvarse: “El último partido contra el Granada, vi que se estaba dado todo lo malo. El equipo no tiene sensación de equipo hundido, como por ejemplo el Elche, que jugó de cine contra el Villarreal por ejemplo. Pero respecto al Málaga, siempre pasa algo y cuando pasa tantas veces, es muy difícil salvarse”, comentó.

"No puedo ser seguidor de un club tan capitalista"

Respecto al Real Madrid, reconoce el plus madridista en la Champions League, pero tiene claro que, aunque su padre era madridista, él no puede ser seguidor de un club tan capitalista: “Yo era siempre del Madrid, pero por una cuestión ideológica me quité. Mi padre era del Madrid. Esto pasa mucho en Málaga. Como siempre estamos en Segunda pues para ir con alguno que juega la Copa de Europa. Y mi padre era del Madrid. Pero es que no puedo ser seguidor de un club tan capitalista. Siempre hay un factor que puede pasar, que David le gane a Goliath, pero la realidad es que la competición es desigual, no es igual para todos”, zanja en ‘Radio Marca’.

"Para el Madrid y el Barça, la competición debe ser aburrida"

“El Atleti, que tiene prurito de perdedor pero tiene también un buen presupuesto, no tan grande como los otros dos, pero tiene un gran presupuesto”, comentó De La Torre. Después, añadió su opinión sobre la emoción de la competición: “El Madrid, dentro de esa abrumadora realidad de presupuesto, tiene como ese componente, está ese plus que se vio en la Champions, un componente demoledor. A veces pienso que Florentino quiere la Superliga por eso, porque, para el Madrid y para el Barça, la competición debe ser aburrida”, explica.

"El dinero le quitó romanticismo al fútbol

"Cuando estaban Cristiano y Messi la única emoción era saber si iban a ganar por dos o por seis goles. Le quitaron emoción al fútbol. Esto está desapareciendo. La entrada del dinero en el fútbol le ha quitado su vertiente romántica. Antes el Málaga, cuando yo era niño, pues le podía ganar al Madrid en La Rosaleda, recuerdo un 6-2, había algo emocionante. Esto está desapareciendo y la entrada del dinero pues le quita romanticismo al fútbol”, dijo.

Fiel oyente e incluso imitador de José María García

Antonio De la Torre, fiel oyente de José María García, mostró ser capaz de imitar a la perfección al mítico periodista durante su entrevista en el programa “La Hora de Broti”, de Radio Marca Asturias, con José Joaquín Brotons. Cabe recordar que el actor andaluz fue periodista deportivo antes que actor, trabajando en Canal Sur, donde llegó a presentar un programa donde hablaba del Mundial y de los equipos de Andalucía.