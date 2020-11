Antonio Conte se rinde ante Arturo Vidal tras propinarle un doblete a Perú

Continúan los elogios para Arturo Vidal. Luego de ser figura en la victoria de la Selección chilena por 2-0 frente a Perú, en duelo donde marcó un doblete portando la jineta de capitán, Antonio Conte aplaudió desde lo realizado por su dirigido. Además, el DT del lo declaró "insustituible" en el equipo.

"Vidal es un gran jugador, siempre sabe qué hacer en el campo, es indiscutibe", afirmó el estratega italiano en diálogo con La Gazzeta dello Sport. Además, el míster de los lombardos declaró lo que espera del ex en su regreso a la tras el cruce ante Venezuela. "Necesitaría un período de dos semanas para entrenar, pero jugamos sin pausas y por eso deberá conseguir un buen estado de forma jugando. Pero no se puede dudar de Vidal", agregó.

Cabe recordar que el también exJuventus ha sido titular en ocho de los diez partidos que disputó el Nerazzurri desde su arribo a San Siro. También fue considerado desde el arranque en los tres duelos de la , frente al , el y el .

El próximo partido del equipo milanés será el 22 de noviembre, frente al , por la octava fecha del Calcio. Tres días más tarde, se volverán a ver las caras con el Merengue, en el Giuseppe Meazza, por el Grupo B.

