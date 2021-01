Antonio Conte le sube el pulgar a Arturo Vidal

El técnico del Inter destacó el rendimiento del chileno, quien retomó la titularidad en el empate 2-2 ante la Roma en el Olímpico.

Esta jornada, dejó escapar la victoria tras igualar 2-2 en su visita a la Roma, cuando los lombardos habían logrado remontar tras empezar abajo en el marcador, en compromiso válido por la 17ª fecha de la .

En este cruce, Arturo Vidal recuperó la titularidad luego de ver acción en los últimos minutos en la caída en la casa de la . El chileno tuvo una buena actuación como eje y equilibrio de la medular, destacando en labores de quite; aunque no estuvo certero a la hora de definir en dos chances claras que tuvo frente al arco defendido por Pau López.

La última vez que el ex comenzó desde el arranque fue en el cruce ante el Crotone, compromiso en el que tuvo una opaca presentación. De hecho, Antonio Conte destacó en esa oportunidad que "Vidal debe demostrar que se merece la camiseta del Inter". Esto, tras cometer el penal que le permitió a los de Giovanni Stroppa igualar parcialmente las acciones.

Sin embargo, frente a los de Paulo Fonseca le subió el pulgar. "Tuvo una muy buena actuación; arrancó un poco lento, pero luego subió la intensidad. Fue una performance positiva, al igual que la de los demás y solo salió por un problema físico", comentó el DT interista tras el pitazo en el Olímpico.

El también ex salió a 9’ del final por Roberto Gagliardini. "Vidal tenía un problema físico y pidió el cambio. Lautaro dio mucho durante 75 minutos incluso en las fases de no posesión. Hakimi tambiénse había desgastado mucho y son jugadores que siempre han jugado en estos últimos siete días. Tenemos una plantilla que nos permite rotar, por lo que es normal mover fichas a veces con los suplentes”, agregó Conte.

Y respecto al compromiso, sentenció: "Creo que fue un buen partido por nuestra parte, incluso en la primera parte. No olvidemos que la tiene los mismos goles que nosotros y está a solo tres puntos de nosotros. Llegar al campo del tercero de la liga y jugar el partido que hemos jugado, con buena organización no estan sencillo. Tuvimos la oportunidad de sentenciar el partido, pero lamentablemente no lo logramos, sufriendo en la parte final el empate de la Roma, también porque las energías se estaban agotando. Es duro porque hasta dos minutos antes del pitido final estábamos ganando contra un rival fuerte”.