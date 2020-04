Cassano llenó de elogios a Carrascal: "Puede marcar seriamente los próximos años del fútbol"

El ex delantero italiano destacó al cafetero entre las promesas del deporte. "Es un monstruo", sentenció.

Antonio Cassano se retiró del fútbol profesional hace un par de años, pero se mantiene muy pendiente de lo que pasa en el mundo de este deporte y sobre todo de las jóvenes promesas que marcarán la nueva generación de futbolistas.

"Los nuevos talentos que me gustan son Gnabry del , Christian Pulisic del , Jadon Sancho, del , y Leroy Sané, que antes de romperse una rodilla era increíble. Hace dos meses dije que otro fenómeno es Mason Mount del Chelsea, y luego también lo dijo Messi. Si lo dice Messi tendré razón, ¿no?", afirmó el ex .

Pero no solo valoró estas perlas que ya brillan en el fútbol europeo, el italiano también se desató en elogios para la joya cafetera de Jorge Carrascal. "El que puede marcar seriamente los próximos años del fútbol es Jorge Carrascal, es un monstruo", sentenció el Bambino, quien a su vez recordó a Riquelme como uno de sus grandes ídolos. El número 10 que más me gustó fue Riquelme. Me despertaba por la noche para verle jugar. Era fantástico".

Por último, el doble ganador del premio al 'Futbolista joven de la (2001 y 2003)' apuntó con todo contra el fichaje de Joao Felix por el . "Más de 120 millones para un chico que ha hecho una buena temporada en el quizás sean demasiados, pero tiene a Jorge Mendes como representante y algunas cosas pueden marcar la diferencia".