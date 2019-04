Antic: "El Barcelona no necesita a Griezmann, el Real Madrid sí"

El ex entrenador de los tres grandes de la Liga habla del futuro del francés para Goal y advierte que todavía "pueden pasar cosas" en el campeonato.

ENTREVISTA EXLUSIVA

Radomir Antic (Zitiste, Yugoslavia, 1948) es uno de los poquísimos entrenadores que ha dirigido a los tres grandes de la Liga, dos de los cuales - y Atlético- dirimirán en el Camp Nou el próximo sábado el último capítulo de lo que muchos ven como la crónica de una Liga anunciada, visto que el cuadro azulgrana acumula ocho puntos más que los colchoneros, que llegan al choque conscientes de que será la última bala para seguir soñando con el título... o por lo menos para asegurar la segunda posición.

¿La Liga está ya vista para sentencia?

"Teóricamente sí pero el fútbol, sobre todo teniendo en cuenta que el Barcelona tiene más compromisos y puede especular con la actitud pensando en su ventaja en la Liga. Entre sus perseguidores solo el debe jugar la , al resto no les queda nada más que la Liga así que ya veremos si está vista para sentencia, no lo tengo tan claro. De hecho en el último partido finalmente vimos al Atlético jugar con tres puntas arriba por primera vez esta temporada y tres centrocampistas. No quiero ser ventajista pero es evidente que da buenos resultados con esos jugadores, de ahí el resultado a domicilio del ".

¿Con qué ánimo deben afrontar el partido ambos equipos?

"Messi tiene problemas de pubalgia y eso es algo muy incómodo. Puede que descanse porque luego viene un partido importante ante el pero no lo creo después de que lo hiciera ante el ".

¿Usted daría descanso a Messi o a Luis Suárez pensando en la y sabiendo que hay una ventaja de diez puntos?

"Sin duda, la Liga es el único momento en el que les puedes dar descanso. No tendría sentido hacerlo en la final de la Copa del Rey o en la Champions League. Está claro que el Manchester United es un club que merece respeto y hay que afrontar ese partido con el mejor equipo posible. En este contexto la ausencia de Dembélé, para mí un jugador que no tiene sustituto en el Barcelona por todo lo que aporta, puede ser importante".

El equipo ha rotado más que la temporada pasada. ¿Le ve más fresco que hace un año, cuando cayó eliminado en ?

"No le veo mejor que hace un año pero esta temporada el Barcelona está consiguiendo ganar sin brillar gracias a Messi. En el centro del campo vemos un comportamiento por parte de los centrocampistas muy distinto a lo que nos ha acostumbrado este equipo".

Messi lo es todo en este Barcelona. ¿Está en el mejor momento de su carrera?

"No soy partidario de comparaciones ni consigo mismo pero está claro que está haciendo unas bravuras que habrá que recordar para siempre. Los goles que le metió al y el desmarque en el segundo gol contra el son la obra de un genio. Aparece en el momento justo para recibir el balón y culminar la jugada. No se trata sólo de llegar sino de encontrar el espacio y llegar en el momento adecuado en el que cae el centro. Además que era el único jugador en el área, fue impresionante".

Usted relanzó la carrera de Xavi adelantándole del mediocentro al interior. ¿En qué posición puede explotar mejor sus características De Jong la próxima temporada?

"Como entrenador siempre he intentado ajustar las exigencias del colectivo a las virtudas de cada persona y para eso necesitas la complicidad del propio jugador. Por eso en el fútbol es importante crear un ambiente de diálogo en el que la comunicación vaya en dos direcciones, eso ayuda mucho en la toma de decisiones. Cuando le propuse a Xavi jugar más adelante él me respondió que a los centrales les gustaba que fuera él quien iniciara el juego y le dije que eso ya lo resolvería con los defensas. Le expliqué que necesitábamos a alguien capaz de abrir espacios, que pudiera poner buenos balones al área y que lograra tirar a puerta. En el primer partido que jugó contra el Espanyol, nunca lo olvidaré, marcó un gol. Hasta entonces Xavi apenas solía pasar del mediocampo. Fernando Hierro marcó treinta y cuatro goles en una sola temporada conmigo, otro ejemplo. En el Barcelona cambié de posición a cinco o seis jugadores, también a Overmars, Puyol y de muchos otros. ¿Te has planteado por qué Isco no jugaba con Solari?".

¿Por qué?

"Porque el sistema estaba por delante de los jugadores. Isco no tiene espacio en un 4-3-3, es mediapunta y en el esa posición no existe. Para que él pueda destacar hacen falta dos pivotes".

En la primera vuelta Pantic me explicó que usted es un maestro potenciando las virtudes de los jugadores y escondiendo sus defectos. ¿Qué haría para recuperar a Coutinho para la causa?

"Primero me sentaría con él y hablaría directamente. Le preguntaría qué tenemos que hacer para que se sienta más cómodo. Incluso le plantearía entrenar solo por la mañana para mejorar sus virtudes, que son muchas. Es algo que hay que resolver de forma conjunta y hablarlo es la mejor solución para el Barcelona. No sé si me explico. Es fundamental que haya feedback entre las partes, diálogo, para entender cómo lo vive el jugador. El primer paso para resolver un problema es admitir que existe. Algo parecido le pasa al Atlético, que con los jugadores que tiene demasiado a menudo es incapaz ya no de marcar sino de generar ocasiones de gol. Luego hay quien se pregunta por qué y es evidente. No tiene sentido que un jugador como Rodri no haga ni un solo pase vertical y solo mueva el balón de forma horizontal, abriendo a laterales o pase atrás. Hay partidos en los que Morata no toca ni un solo balón. Cuando ves estas cosas piensas que hay que hablar más. El otro día veía a y había siete zurdos en el equipo, no puedo entenderlo. El fútbol es un juego colectivo en el que hay que compaginar tareas y eso requiere diálogo. Flipo mucho con lo que veo por ahí, luego se quejan de que Morata lleva no sé cuántos días sin marcar un gol".

Saúl, Koke, Griezmann, Godín, Rodrigo, Lemar, Thomas, Vitolo... Entonces ¿cree que el Atlético puede jugar de otra forma con la plantilla que tiene o no sería conveniente a estas alturas?

"Por supuesto que sí. Lemar es el jugador más caro de la historia del club, un chico joven con talento. Pues bien, un jugador de sus características no se atreve a encarar en el uno contra uno, cada vez que recibe el balón lo devuelve atrás. Ni una sola vez prueba el regate. Alguien debería decirle que debe intentar ponerle pasos al delantero centro. Pero lo mismo vale para el resto de jugadores y a eso se refería Pantic, hay que hablar con los jugadores para saber cómo se pueden sentir más cómodos y explotar al máximo sus virtudes. Al final, todos los sistemas son perfectos, se aprenden en tres minutos. El problema es ajustarlo a los recursos que ofrece la plantilla, aplicarlo".

A propósito del exceso de zurdos que mencionó, ¿necesita el Barcelona a Griezmann?

"Volvemos a lo de Isco. Griezmann es otro mediapunta y el Barcelona juega sin mediapuntas. Si le fichan acabará en el banquillo porque no encontrará su sitio".

Como Coutinho.

"Él intenta jugar por la banda por la necesidad del equipo y como tiene buenos recursos yéndose para dentro para luego tirar a puerta se diluye jugando por la derecha. Su encaje es tarea del entrenador pero cuando se va al mercado hay que tener muy claro las necesidades del equipo. Me parece absurdo que ninguno de los tres grandes del fútbol español se hayan planteado jamás el fichaje del mejor pasador del mundo, que no es otro que Kevin De Bruyne. ¿Desde cuándo Modric es el mejor pasador del mundo, si apenas da asistencias? Ni digamos ya lo que supone verle ganar el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. No tiene ningún sentido, ni da asistencias ni mete goles. Para tener autoridad en el juego necesitas jugadores como De Bruyne, no como Hazard. Es un jugador que hace jugar a los demás. El Barcelona desde luego no necesita a Griezmann, el Real Madrid quizá un poco más".

¿No descarta, pues, que Griezmann pueda acabar en el Real Madrid?

"El club debe vender y repasar el mercado para construir un nuevo proyecto. Tienen que proteger a su entrenador, que no tiene ninguna culpa de lo que está pasando porque ya estaba todo mal hecho antes de que llegara, y harán grandes fichajes. Además, como no tienen ningún título a tiro pues se habla de mercado y no de fútbol".

Volvamos al fútbol, pues. ¿Cree que Simeone puede intentar sorprender con su planteamiento en el Camp Nou?

El artículo sigue a continuación

"El Barcelona sufre con espacios pero Simeone tiene el problema de las lesiones. Esta temporada ha tenido cerca de cincuenta, la mayoría musculares. No sabe ni siquiera con quien va a poder contar para el partido. Eso en parte es culpa del calendario pero desde el banquillo hace falta un poco de conocimiento de fisiología. Veo los calentamientos del equipo y no me gustan, tanta rutina adormece el cuerpo y eso no puede ser, para mí no es correcto".

¿De qué va a depender el partido?

"Jugando en casa de Messi creo que Simeone intentará acumular hombres por el centro y el Barcelona jugará sabiendo que tiene ocho puntos de ventaja y difícilmente veremos su mejor versión. Se juega muchísimo más el Atlético y ya veremos si Diego Costa puede jugar".