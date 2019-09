Anthony Torres siente que Platense faltó a su palabra

Primera División de Honduras: El técnico panameño, recientemente destituido del club escualo, mostró fastidio tras su salida.

Anthony Torres fue noticia durante el fin de semana al haber sido desplazado de su cargo de entrenador de Platense. El técnico panameño dejó pasar pocos días antes de romper el silencio y transmitir su fastidio por la decisión tomada en Puerto Cortés.

Consultado en una entrevista con el sitio diez.hn sobre si el club escualo faltó a su palabra, el técnico respondió: "Creo que sí porque desde que estaba en Panamá me hablaron y me dijeron que le apostara a los chicos, a la cantera... Dijeron "el proceso", pero no saben el significado de proceso, se apresuraron y yo creo que si se ponen a ver las cosas que hay, nosotros no éramos el fracaso y el desastre. Creo que ellos en sí no tenían en mente ese proceso".

También Torres comentó que le queda una espina por no haber podido continuar. "Molesto no estoy porque como siempre se lo digo a los jugadores, a los chicos... yo no tengo miedo, uno sabe de lo que es capaz y uno trabaja, no tengo miedo de venir a mi casa, siempre me siento feliz y no es una cosa que me va a molestar. Sí me deja la espina porque no me dejaron dar ese paso y tenía la confianza. A los chicos les agradezco la confianza desde que empezamos a trabajar, se comportaron de una manera ejemplara lo que uno quería. Más que molesto, con esa espina.

"Lástima lo sucedido, no me dieron la confianza y oportunidad que habían repetido muchas veces de hacer un proceso, pero realmente para obtener eso hay que tener fe en todo; en el fútbol hay un triángulo: directivos, jugadores y cuerpo técnicos, los tres deben estar pensando, creyendo y teniendo fe en lo que se había dicho", completó.