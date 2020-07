Ansu Fati y Riqui Puig le devuelven a Leo Messi la sonrisa tras golear al Alavés en el último partido de LaLiga

Riqui dio dos asistencias, una al rosarino, mientras que Ansu abrió la goleada al Alavés recibiendo del 'diez', que se mostró más optimista.

Leo Messi volvió a sonreír ante el . No sólo por la manita al cuadro vitoriano sino también por la efectividad y ganas que trajeron Riqui Puig y Ansu Fati. El catalán vivía su tercera titularidad consecutiva y el guineano, la tercera. Ambos tuvieron una incidencia directa en la goleada pues incidieron en tres de los cinco goles, sin olvidar que todos se produjeron con ellos sobre el terreno de juego.

2 - Ante el Alavés, Riqui Puig se ha convertido en el jugador más joven del @FCBarcelona_es (20 años 341 días) en dar dos asistencias de gol en un mismo partido de @LaLiga desde Thiago Alcántara ante el en agosto de 2011 (20 años 140 días). Esperanzador. pic.twitter.com/cthkVEcUw5 — OptaJose (@OptaJose) July 19, 2020

Riqui se gana el sitio con dos asistencias y un poste

Riqui se muestra cada vez con más confianza y hasta se permitió asistir a Messi en el 0 a 2 y a Nélson Semedo en el 0 a 4, convirtiéndose en el jugador más joven en dar dos asistencias y por segunda vez en su vida acabó el partido. De acuerdo, no había demasiadas rotaciones que hacer pero cuando ingresó Frenkie De Jong al terreno de juego el sustituido fue Sergio Busquets, lo cual demuestra que, al fin, el relevo generacional ha llegado.

Riqui, además, había desperezado al con un cañonazo que encontró el poste cuando el marcador de Mendizorrotza reflejaba todavía el 0 a 0 y recibió la felicitación del propio Messi en el terreno de juego. Su ascendencia crece partido a partido gracias al talento y las ganas que demuestra.

Ansu se consagra a la sombra del tridente

El que ya no necesita presentaciones a estas alturas es Ansu. Otra vez volvió a marcar un gol importante -fue él quien abrió la lata ante el Alavés- en el único remate que probó, confirmándose como el cuarto máximo goleador del equipo, sólo superado por Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann. Sus goles, además, suelen ser como maná para un Barcelona que le ha necesitado más de lo previsto esta temporada.

Setién ya no tiene dudas: "Serán grandísimos futbolistas"

Hasta el entrenador, Quique Setién, ha dejado de pregerles y no esconde que tienen un futuro esplendoroso. Tras el partido ya no se expresó con precaución al respecto de ellos como solía hasta hace no demasiado tiempo. "Tanto Ansu como Riqui están aprovechando bien los minutos que están teniendo, tienen energía, son emergentes y están viviendo una transición de pasar de niños a grandes futbolistas" comentó en tono elogioso.

Igualmente, destacó que "van asumiendo responsabilidades" y confirmó que "serán el futuro de este club, serán grandísimos futbolistas y esto es muy bueno porque generan unas expectativas muy positivas". Por lo pronto y viendo cómo el rendimiento del equipo y las prestaciones de Messi aumentan con ellos en el terreno de juego no es descabellado pensar que van a tener un papel muy importante en el inminente regreso de la . Por lo pronto, recibieron la bendición de Messi: "la actitud y el compromiso son el camino a seguir". En eso nadie gana a Riqui y a Ansu.