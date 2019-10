Ansu Fati no tiene permiso de la FIFA para jugar con España, según AS

Según AS, la RFEF trabaja para conseguir los papeles necesarios. El delantero del Barcelona sería convocado para hacer grupo, a la espera del 'OK'.

Primero se dijo que se iba con la Sub 17, después con la Sub 21 y también con la Absoluta. Pero el destino de Ansu Fati todavía no está nada claro. De hecho, según informó este jueves el diario AS, la Federación española aún no puede convocar a Ansu Fati , joven estrella del , ni para jugar con la Sub-21 ni para hacerlo con la Absoluta.

De acuerdo con aquella información, el delantero de 16 años todavía no ha podido conseguir los permisos FIFA necesarios para poder hacer su presentación con La Roja, y en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) están teniendo reuniones para conocer los pasos a seguir. La RFEF ha tramitado los papeles de Ansu Fati, pero la FIFA ha comunicado que aún tardará "entre cinco y siete días" en dar una respuesta.

Cabe señalar que el punta azulgrana, nacido en Bisáu, está en los planes de Robert Moreno, tal y como confirmó el seleccionador de La Roja. “Ansu, si lo hace bien en el Barça, puede hacerlo bien en la Selección”, afirmó hace algunas horas. “Cualquier jugador que pueda ser susceptible de venir a la Selección puede venir y no será por la edad, ni por arriba ni por abajo”, agregaba.

Fati iba a ser convocado para jugar con la selección española Sub-21 de cara al amistoso contra del 10 de octubre y al de clasificación contra Montenegro, el 15 del mismo mes. La idea sería, al menos, llamarlo para "hacer grupo", pero no podría jugar "hasta el segundo partido, siempre que se cumplan los plazos de la FIFA y el joven jugador del Barcelona supere sus problemas físicos", según publicó AS citando fuentes de la RFEF.