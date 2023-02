Ansu Fati no piensa en futuro fuera del Barcelona: "Tengo contrato hasta 2027"

El delantero asegura que "quiero estar muchos años en el Barça" al ser cuestionado sobre su futuro.

El futuro de Ansu Fati en el Barcelona ha estado en entredicho en las últimas semanas en las que se ha especulado con una posible venta pero el jugador ha dejado claro que sólo piensa en blaugrana.

"Tengo contrato hasta el 2027 y ojalá pueda estar incluso más años aquí. Quiero estar muchos años en el Barça", comentó en un acto publicitario.

El delantero también se ha mostrado optimista de cara al partido de vuelta de la Europa League ante el Manchester United del próximo jueves: "Somos el Barça y no debemos tener miedo. El equipo está muy bien, ellos también pasan por una buena racha y sabemos que será complicado, pero vamos con la idea de pasar de ronda y seguir con la buena dinámica".

Por último, Ansu también ha hecho autocrítica sobre sus últimas actuaciones: "Ayer me fui enfadado porque a veces creo que a la gente del Camp Nou, que tanto me apoyan, no les devuelvo todo lo que me dan. Les estoy muy agradecido y contento de estar en el club que quiero y en el que me formé".