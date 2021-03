Ansu Fati, ganador del NxGn 2021: "Sería un sueño jugar la Eurocopa"

El delantero del Barcelona fue elegido por Goal como la mejor joven promesa del panorama internacional en 2021 y se marca sus próximos retos.

El ganador de NXGN 2021, Ansu Fati , ha admitido que sería un sueño poder jugar la Eurocopa 2021 este verano. La estrella del Barcelona fue coronada como la mejor joven promesa del fútbol mundial este martes. El joven de 18 años encabezó la lista anual de NXGN con ​​los 50 mejores jugadores nacidos del 1 de enero de 2002 en adelante.

Mientras se recupera de su grave lesión en la rodilla , el goleador más joven de la historia de la Selección Española ha confesado a Goal que sueña con volver a los planes de Luis Enrique de cara al torneo que se disputa este verano tras aplazarse hace un año por el coronavirus.

"Ojalá pueda estar pero primero tengo que recuperarme de la lesión. Lo que vaya a pasar no lo sé pero estar en la Eurocopa es el sueño que tiene cualquier jugador", explicó Ansu Fati en declaraciones exclusivas a Goal después de recibir el premio NXGN 2021.

No obstante, el delantero culé demuestra que tiene la cabeza muy bien amueblada cuando se le pregunta sobre cuáles son sus metas para el futuro y sólo se centra en el trabajo diario para seguir creciendo: " No me pongo metas pero sí intento mejorar día a día, creciendo como jugador y como persona cada día"

¿Cuándo volverá Ansu Fati tras su lesión?

Fati no ha podido jugar desde principios de noviembre tras sufrir una rotura de menisco en la rodilla izquierda durante la victoria del Barcelona por 5-2 sobre el Real Betis . Tras someterse a una operación, el diagnóstico contaba con que el joven atacante estaría fuera del equipo durante cuatro meses.

A principios de febrero, unas complicaciones en la recuperación de Fati lo obligaron a pasar por el quirófano nuevamente.

Ahora el deseo es que pueda volver a jugar antes del final de la temporada, ya que el goleador más joven en la historia de la Champions League ha publicado una serie de videos en las redes sociales en los que se muestra cómo marcha su recuperación.

Si se recupera a tiempo, Fati aún podría cumplir su sueño de jugar la Eurocopa. Después de su debut a nivel internacional en septiembre, Fati se convirtió en el goleador más joven de la historia de su país al marcar con 17 años y 311 días contra Ucrania en su segundo partido con el equipo de Luis Enrique.

El récord anterior lo estableció en 1925 Juan Errazquin, que anotó su primer gol con España 21 días antes de cumplir 19 años. Tras su baja, Luis Enrique ha ido probando a otros extremos jóvenes como Adama Traore, Dani Olmo o Bryan Gil.

¿Qué otros jugadores ganaron el premio NxGn?

Fati es el sexto ganador masculino del premio NXGN y sigue los pasos de futbolistas como Jadon Sancho, Gigi Donnarumma y Rodrygo. Youri Tielemans y Justin Kluivert también se han llevado a casa el premio que Goal entrega anualmente desde 2016 con los votos de periodistas de sus 44 ediciones alrededor de todo el mundo.

"En primer lugar, quiero agradecer a las personas que han votado por mí y, por supuesto, a mis compañeros de equipo; sin ellos, esto no habría sido posible . Además, gracias a todos los entrenadores que he tenido", dijo el 22 del Barça tras recibir el premio.