Angelici volvió recargado y disparó: Ameal, D'Onofrio, Riquelme y hasta la final 2018

El Tano brindó una extensa entrevista en la que respondió varias acusaciones de la actual dirigencia de Boca y cargó contra todos.

La política interna de Boca siempre fue de alta intensidad, pero a partir del final del gobierno de Daniel Angelici y la asunción de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, que permanentemente se arroja nafta al fuego. Y este lunes, luego de varias declaraciones del Consejo de Fútbol y un "informe institucional" avalado por el propio presidente sobre el estado en el que recibieron el club en diciembre, el Tano salió a responder y disparó contra todos.

"No puedo creer que sea tan burro", fue la sentencia del exmandatario sobre su sucesor, realizada en el programa Presión Alta de TyC Sports, donde utilizó las dos horas para su derecho a réplica. La frase provino de la situación del traspaso de poder, sobre el cual advirtió que "Ameal nunca me atendió el teléfono después de las elecciones, me mandó a decir que quería la transferencia de mando después del 12/12 para no hacerse cargo del Día del Hincha y me mandó una carta documento para que yo haga el balance de corte, no puedo firmarlo si no soy más presidente. Pasaron 300 días y no hicieron eso, ni la asamblea ni el presupuesto".

Y para completar su ataque hacia el presidente, manifestó que "lo conozco bien (fue su tesorero entre 2008 y 2011), tendría que leer los contratos antes de hablar. Si no, le dicen qué decir y él agarra el micrófono. Debe asesorarse e informarse. En mi gestión cometimos más aciertos que errores. Siempre usé mi auto, mi teléfono, no usé la tarjeta y siempre pagué mis pasajes. Les cobraba la ropa a los dirigentes que se llevaban camisetas. Yo estaba seis o siete horas en el club, tomé la presidencia con mucha responsabilidad".

"Ameal debe asesorarse. Decidimos pagar cosas que eran de esta gestión, porque no sabíamos cómo iba a subir la moneda. Cada cosa que Boca hizo fue por una decisión, se puede estar de acuerdo o no, pero no hubo una mala intención. Yo me hago cargo de las decisiones hasta el 13 de diciembre, que fue cuando entregué el club", subrayó Angelici, para detallar que "cuando hagan el corte de balance, van a tener 6.400 millones de pesos".

Otro tema que sigue siendo recurrente en sus palabras es la final de la 2018, en este caso señalando al plantel y al cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto: "Entendía que Boca tenía que jugar ese día en el Monumental, pero yo no juego. Algunos jugadores y el técnico entendían que no. Yo estaba con mucha bronca y creía que había que canalizarlo y jugarlo, River iba a tener la presión con la gente".

Y reconoció una vieja polémica con el cuerpo médico de CONMEBOL, sosteniendo que "autorizaron a darles una droga que estaba prohibida. Los jugadores me dijeron que no podían jugar, que estaban hechos mierda", como así también su distancia con Rodolfo D'Onofrio, al esbozar un breve "que opinen los socios de River, tengo más afinidad con otros presidentes", aunque también deslizó que "se manejaron distinto que con el gas pimienta".

Quien tampoco se salvó fue Juan Román Riquelme, a quien volvió a acusar por enésima vez de "pedir un contrato con dólar a tres años para firmar", como así también a los integrantes del Consejo por "cobrar para ir a las peñas". Sin dudas, una guerra que lejos está de la bandera blanca y que promete capítulos mediáticos y sobre todo judiciales, un territorio donde el Tano se siente más que cómodo.