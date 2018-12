Ángel Torres, presidente del Getafe: "Me consta que quieren que bajen dos equipos de Madrid"

Gravísima acusación. Ángel Torres, presidente del Getafe, habló en la gala anual 'Sentimiento Azulón' y dejó unas declaraciones impactantes El mandatario getafense no se mordió la lengua "Me consta que quieren que dos equipos de Madrid bajen", comentó ante la sorpresa general de los presentes. Y fue un poco más allá. "A las pruebas me remito. Solamente espero que no seamos nosotros", añadió el dirigente.

Veremos qué recorrido tiene la denuncia de Torres, pero sus palabras no caerán en saco roto y con total seguridad, en próximas fechas se hablará de esto que ha dejado caer acerca del supuesto interés que existe en que dos clubes madrileños puedan perder la categoría.

Por otro lado, el máximo mandatario azulón dejó caer que el Getafe tiene muy cerca el fichaje del ex del Atlético de Madrid, Samu Sáiz, que llegaría para reforzar al Getafe en el mercado de invierno.