Anelka confiesa en Netflix que su fichaje por el Real Madrid "fue el comienzo de la pesadilla"

El díscolo delantero tuvo un fugaz e infructuoso paso por el club blanco en el que ni se adaptó ni le acogieron como debían, según explica.

Nicolas Anelka no deja nunca indiferente a nadie y tampoco lo ha hecho en el estreno del documental sobre su vida y que acaba de estrenar la plataforma Netflix. En Anelka: Incomprendido el ex delantero habla sin tapujos de su trayectoria profesional desde sus orígenes cuando despuntaba en el hasta el desplante que protagonizó ante el técnico de la selección francesa, Raymond Domenech, en el Mundial de 2010 disputado en .

Pero es cuando habla del que sube el precio del pan. El club blanco adquirió sus servicios en 1999 a cambio de 24,5 millones de euros que abonó al en lo que fue un fichaje galáctico antes incluso de que Florentino Pérez empezara a incorporar estrellas mundiales cada verano. Anelka, que entonces tenía ventiún años, no vivió una adaptación nada fácil al vestuario del Santiago Bernabéu ni a sus nuevos compañeros.

"Después de la rueda de prensa, fui al vestuario" recuerda para ampliar que "llegué primero, me senté, pero los jugadores se acercaban y me decían: 'Ese es mi sitio' mientras yo decía: 'Oh, lo siento, ¿puedo sentarme aquí?'. Y aparecía otro jugador diciendo: 'Ese es mi sitio'". El delantero asegura que "sucedió tal vez veinte veces y sólo pensé: '¿Qué estoy haciendo aquí? Esto va a ser hostil'. Lo que experimenté ese día fue solo el comienzo de la pesadilla", reveló.

Anelka lamenta la presión y el no haber hecho sacrificios

Quizá por ese motivo Anelka tardó cinco meses en estrenarse como goleador con la camiseta del Real Madrid. "Había tanta presión..." evoca para rememorar que "estaba en la prensa todos los días, no podía tener una vida privada y no podía hacer nada". A fin de cuentas, "tienes 20 años, no puedes caminar por la calle, todo lo que haces se comenta, todo lo que compras está en los periódicos al día siguiente" señala.

Anelka, de todas formas, logró estrenarse como goleador en un Clásico frente al pero tampoco logró convertirse en titular indiscutible y regresó al banquillo, lo cual provocó su enfado y dejó de acudir a los entrenamientos. A su regreso, el delantero encontró un vestuario en contra pues "volver al entrenamiento fue realmente difícil porque los jugadores estaban en mi contra".

Eso sí, según Anelka "ayudé al Madrid a ganar su octavo título de la Liga de Campeones y estoy orgulloso de eso. No hice mucho. Hice muy poco en el Real Madrid. Me hubiera gustado hacer mucho más pero no tuve la oportunidad". Para Anelka, "si quieres jugar para el Real Madrid, es necesario hacer sacrificios, pero yo era demasiado joven para entenderlo, hay cosas que no debería haber dicho o hecho" y concluye que "fue muy pronto en mi carrera, tal vez demasiado pronto".