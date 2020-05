Andrés Iniesta reconoce el buen fútbol del Mágico González

El exjugador del Barcelona se rindió ante el salvadoreño.

Andrés Iniesta, multiganador con el y campeón del mundo con en 2010, actualmente es una de las figuras del Vissel Kobe, de la Primera División de .

El ibérico tuvo un encuentro por medio de Facebook Live con los salvadoreños y comentó lo que sabe del mejor jugador en la historia del fútbol salvadoreño, datos que llamaron la atención de todos los conectados en la red social.

“Recuerdo el partido contra el Mágico y lo he visto en alguna imagen. Sé por lo que me ha contado la gente y por videos que he podido ver. Fue un fenómeno y su paso por España y hasta el día de hoy me consta porque me cuentan que sigue jugando pachangas. Esa magia no la perderá nunca”, indicó Iniesta.