Andrés Iniesta: "El coronavirus debe ser un punto y aparte para todos"

El manchego lanza un mensaje de esperanza y asegura que la crisis debe cambiarnos a mejor en el futuro

Andrés Iniesta lanzó desde un mensaje de esperanza y optimismo en tiempos de incertidumbre y preocupación por la pandemia del coronavirus, y aseguró que todos cambiaremos cuando la situación se normalice de nuevo.

"Esto debe ser un punto y aparte, no sólo en lo deportivo, sino en la vida de todos. Yo creo que debería cambiarnos en el buen sentido, desde los protocolos de vida con los niños. Lo que nos está enseñando esto es que no es cosa de uno sino que es de conciencia de todos", comentó para Movistar.

El jugador del Vissel Kobe recalcó que la situación en Japón no es tan alarmante como en y existe una calma controlada, si bien no sabe cómo evolucionará: "En lo deportivo, el 23 de febrero jugamos la primera jornada de liga y ya no hemos vuelto a jugar más. Sí hemos seguido entrenando y hace una semana o así se dijo que el 9 de mayo se reiniciaría la liga y ahora llevamos once días en casa haciendo nuestros ejercicios y disfrutando de la familia y los niños porque ellos hace un mes que no van al cole. Aquí por ejemplo llevamos ya así tres meses y la gente sigue saliendo a la calle, aunque los coles y los grandes eventos se cancelaron desde el minuto uno. Hay una situación de relativa calma porque no sabes si la semana que viene se puede disparar",

Iniesta confesó que sigue manteniendo contacto con gran parte de la plantilla del : "Estas últimas semanas no tan a menudo, pero seguimos en contacto bastante. Están esperando a ver cómo se resuelve y si se puede volver a entrenar, competir, con o sin público, pero esto es pensar en algo que nadie sabe como se va a resolver".

Finalmente, volvió a revivir las sensaciones del Mundial 2010, en especial su emotiva dedicatoria al fallecido Dani Jarque, en una imagen que dio la vuelta al mundo y es parte ya de la historia del deporte español: "Había ocurrido hace un año y no había tenido la oportunidad de dedicarle algún momento deportivo. Simplemente quería hacerle partícipe de la consecución del Mundial y mostrar su camiseta si ganábamos, pero las cosas del destino decidieron que hiciese ese gol y la mostrase. El gol es la imagen que da la vuelta al mundo, pero la imagen con el mensaje y esa camiseta es otra que quedará en el recuerdo de todos, y me siento orgulloso porque para mucha gente fue una pérdida muy importante".