ÚLTIMO MOMENTO: Andrés Guardado se retira de la Selección mexicana

Andrés Guardado anunció su retiro de la Selección Nacional de México tras 16 años

Tras dieciséis años y cinco Copas del Mundo de la FIFA, Andrés Guardado hizo oficial su retiro de la Selección mexicana en el inicio del proceso para el Mundial del 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en la Selección Mexicana. Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento", informó a través de su cuenta de Twitter.

En minutos más información.