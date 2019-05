Andrés D'Alessandro se quebró en la conferencia de prensa previa al partido contra River

El 10 de Inter, rival del Millonario en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, no pudo contener sus lágrimas.

Aunque River no tenga ningún objetivo en el partido ante Inter más allá de cerrar con un triunfo la fase de grupos, ya que no puede alcanzar a Internacional de Porto Alegre en el primer puesto, la noche será especial: los hinchas podrán volver al Monumental luego de la sanción de dos partidos y en el campo de juego estará un hijo pródigo: Andrés D'Alessandro.

El Cabezón volverá a Núñez luego de dos años y medio, cuando finalizó su segundo ciclo en el Millonario y debió regresar a Inter. Y en la conferencia de prensa previa al encuentro, fue protagonista al no poder contener las lágrimas luego de hablar de ese paso por el club donde nació futbolísticamente.

Al momento de ser consultado por las deudas de su carrera, dejó claro que "tuve la suerte de volver en el 2016, era lo que quería, esa era mi cuenta pendiente hasta ese momento. D'Onofrio me abrió las puertas, estoy muy agradecido, ganamos un título internacional (la ) y la primera Copa del club. Pero en la vida no se puede tener todo. Estoy feliz con lo que tengo, no tengo nada para reprocharme, ninguna cuenta pendiente. Estoy feliz de poder haber vuelto y jugado en Argentina".

¡EMOTIVO MOMENTO EN CONFERENCIA! El Cabezón D'Alessandro habló de sus cuentas pendientes en River, su voz comenzó a quebrarse y terminó llorando en la previa del duelo por . pic.twitter.com/Wb6qM70VaD — SportsCenter (@SC_ESPN) 6 de mayo de 2019

Fue en ese momento que el 10 debió frenar su discurso y recuperar la voz, para reconocer que su emoción tiene que ver con que "ahí está mi mamá, mi papá, mis amigos, mi hermano. Es una de las pocas conferencias que está mi familia, estoy a dos cuadras de mi casa, en un momento diferente de mi carrera, que está terminando y mis viejos están ahí".