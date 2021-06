Andrés D'Alessandro: "¿Hasta los 40? Messi puede jugar hasta cuando tenga ganas"

El Cabezón, que con cuatro décadas y 21 años de fútbol todavía tiene hilo en el carretel, asegura que la carrera de Leo depende sólo de sí mismo.

La carrera promedio de un futbolista cualquiera -incluso de los que están más en forma y mejor preparados que el resto- empieza a decaer con los años. Por eso, cuando llega la barrera de los 35, o incluso antes, la mayoría empieza ya a pensar cuándo llegará el momento de colgar los botines y qué van a hacer en el futuro. Pero no Andrés D'Alessandro.

El 15 de abril, el Cabezón celebró su cumpleaños número 40, una edad que la mayoría de los jugadores alcanzan desde la comodidad del retiro, en el centro de entrenamiento de Nacional de Montevideo de Los Céspedes, mientras se preparaba para debutar en una nueva edición de la Copa Libertadores, en la 21° temporada desde que se inició su carrera como profesional en River, allá por mayo de 2000.

Uno de los últimos exponentes de esa raza en extinción que es el enganche, D'Alessandro fue uno de los tantos exponentes de la camiseta número 10 que apareció en los años posteriores al retiro de Diego Armando Maradona y debió cargar con la presión de ser 'el nuevo Diego': "Cualquiera que lo haya dicho, estaba muy equivocado. Maradona es único, nunca habrá otro como él, sin ninguna duda. Todavía hablamos de él en presente porque no podemos creer que se haya ido. Siempre que aparece algún nuevo jugador surge la comparación con él porque es el máximo ídolo del fútbol argentino", le explica el mediocampista a Goal.

"Ahora está Leo (Messi) y podría alcanzarlo. Hay mucha gente que cree que ya llegó y es uno de los más grandes de todos los tiempos, sin ninguna duda", asegura el hombre del Bolso, que fue compañero del rosarino cuando la Pulga vivía sus primeras experiencias en la Selección: "Estuve con él sólo un poco tiempo, jugué el partido en el que debutó en 2005 contra Hungría. Era un chico, pero ya se veía de lo que era capaz en los entrenamientos y en los partidos. Lo más impresionante de Messi es que en el fútbol es muy difícil mantener el mismo estándar durante tanto tiempo y el lo está consiguiendo. Está en el máximo nivel hace muchos años y eso lo hace aún más grande. Que a esta edad todavía marque diferencias te muestra la clase de jugador que es, porque ya no es un chico".

En ese sentido, el Cabezón no duda a la hora de responder si cree que el capitán de la Selección argentina, que recientemente cumplió 34 años, podrá jugar hasta la misma edad que él: "¿Jugar hasta los cuarenta? Creo que puede jugar hasta la edad que él quiera, sin dudas. Para ser el mejor del mundo, primero hay que ser diferente a todo el resto desde lo mental, y él lo es. Lo demostró no sólo como jugador, sino también como persona".

En ese sentido, el enganche explica: "Si él quiere, puede lograrlo. Este tipo de jugadores se retiran cuando se cansan. Podés tener algún problema u otro porque los años pasan para todos, pero Leo es el tipo de jugador que siempre quiere ganar, que busca el próximo récord y trata de superarse a sí mismo".

En cuanto a la actualidad, D'Alessandro se muestra entusiasmado con lo que está mostrando la Albiceleste en la Copa América: "El equipo está bien, viene mejorando. Por momentos mostró momentos de buen fútbol, es un conjunto competitivo y proactivo, que puede manejar la pelota, presionar, dominar y sabe cuándo hacerlo. Pero a veces le cuesta sostenerlo durante los 90 minutos, pierde la pelota y se retrasa. Y hay que saber jugar de las dos maneras, atacando pero también retrasándose para salir de contra. Y Argentina lo puede hacer porque tiene jugadores para conseguirlo".

La clave a futuro, para el jugador de Nacional, pasa por encontrar un equipo donde toda la responsabilidad no recaiga exclusivamente de Messi: "Es importante que no siempre dependa de Leo. No es que él no pueda llevar ese peso, pero hay que darle la posibilidad de que descanse y que no lleve toda la carga. Es vital que otros jugadores puedan asumir ese rol en la cancha y darle un respiro, así puede aprovecharlo en los momentos donde más se lo necesita y pueda ser el que marque la diferencia".

Por otra parte, el Cabezón se refirió a su propia historia en el combinado nacional, donde le quedó una espina por la poca continuidad que tuvo en el mejor momento de su carrera: "Es difícil mirar atrás y decirlo ahora, pero en su momento creo que puede haber estado un poco más. No es justo hablar de si lo merecía o no, porque es algo difícil en el fútbol. A veces lo merecés y no estás por un motivo u otro y otras quizás no lo merecés tanto y tenés tu chance. Pero en cierto punto no tuve la chance de mostrar lo mío, tal vez siento que podría haber formado parte un tiempo más".

El enlace se refiere, específicamente, a un 2010 en el que brilló en el Internacional que ganó la Copa Libertadores y en el que fue elegido como el mejor jugador de Sudamérica en la tradicional encuesta del diario El País, por encima de Juan Sebastián Verón y Neymar: "El hecho de no haber estado en el Mundial de Sudáfrica en un año que fue maravilloso para mí... Sentía que merecía la chance de brillar en la Selección en ese momento, pero no se dio".

En definitiva, el paso de D'Alessandro por la Albiceleste se resumió prácticamente a los últimos dos años de Marcelo Bielsa al frente del combinado nacional: "Marcelo es el mejor entrenador que tuve en toda mi carrera, sin ningún tipo de duda. Entrenar con él se dio en un momento ideal para mí, me hizo mejor jugador y mejor persona. Un tipo que te mostraba tus errores y que era justo, esa es una de sus grandes virtudes"