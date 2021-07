André-Pierre Gignac lo confirmó: “Jugaré hasta los cuarenta años”

El delantero de Tigres descartó su asistencia a los Juegos Olímpicos París 2024 y aclaró hasta dónde llegará su carrera.

Luego de haber sido eliminados de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 con el descalabro a manos de la Selección de Japón, André-Pierre Gignac explicó que su carrera llegaría a su fin a los cuarenta años y sentenció que no volverá más a dicha competencia.

En declaraciones a L’Equipe, aclaró que los Olímpicos son un evento que ahora toca a jugadores como Antoine Griezmann y Kylian Mbappé por lo que no irá más, hablando especialmente de París 2024.

“Jugaré hasta los cuarenta años, pero veo a Antoine Griezmann que sigue mucho a la Selección de Francia en Twitter, se está posicionando mucho. Kylian dijo que quería hacerlo y veremos quién es el tercero”, mencionó el futbolista de 35 años.

El máximo goleador de los Universitarios lamentó la forma en que quedaron fuera del torneo Olímpico siendo Japón el último clavo en el ataúd: “Ahí lo tienes, fue una gran aventura, pero cuando el escalón es demasiado alto, es demasiado alto. Antes del partido contra Japón, creíamos en ello, pensé que podíamos hacerlo, pero cuando ves a su equipo configurado, es complicado. Cuando te anotan once goles en tres partidos, es demasiado difícil”.

André-Pierre no puso excusas al fracaso del combinado galo que se vio minimizado por no contar con un plantel más experimentado al no haber sido cedidos los jugadores que generaban mayor expectativa.

“No tengo un mensaje porque para 2024, tendrán el equipo y los jugadores adecuados, porque serán liberados, ya que estamos en Francia. Cuando vemos aquí a seis jugadores de la selección española, que fue a las semifinales de la Euro, vemos a los patriotas y a los que ... No es terrible... Pero no hay excusas porque dije que me iba al fuego con estos chicos” detalló.