Andoni Iraola, en el radar del Leeds United

El técnico de Ursubil tiene contrato con el Rayo hasta 2023...pero el Leeds necesita un técnico ahora

La Premier League se gira hacia Andoni Iraola. El de Ursubil, que cumple su tercera temporada en el Rayo Vallecano, al que ha colocado quinto en la clasificación, en puestos europeos y apenas a 3 puntos de la Champions, es uno de los objetivos del Leeds United, que busca nuevo entrenador después de la salida de Jesse Marsch. En Elland Road siguen rastreando el mercado para conseguir un nuevo técnico y ahí aparece Iraola, como uno de los entrenadores que están dentro del 'casting'. Según ha podido saber GOAL, Andoni Iraola no solo gusta en el Leeds United, sino que en el seno del club inglés están convencidos de que es uno de los mejores entrenadores del momento. En Vallecas se temen lo peor, porque Iraola solo renovó un año y el Leeds acecha. La dirección deportiva del Leeds busca un entrenador con urgencia, Iraola gusta muchísimo y encajaría en Elland Road.

Iraola, contrato en vigor hasta junio de 2023

En mayo de 2022, Iraola renovó su contrato con el Rayo Vallecano por una temporada. Es decir, que su vinculación con el cuadro de la franja se extiende hasta el 30 de junio de 2023. Por el momento, no ha trascendido el montante de la cláusula de rescisión que podría tener en su contrato el técnico de Ursubil, que es feliz en Vallecas y que es uno de los grandes artífices de las mejores temporadas del Rayo en toda su historia en Primera.

Raúl, una opción descartada

Hace unos días, el Leeds United llegó a contactar con el entorno de Raúl González Blanco, entrenador del Castilla. Según ha podido saber GOAL, la operación no pudo avanzar porque no se cumplía el 'timming' ideal para que las negociaciones se produjeran. Raúl era una buena opción para el cuadro inglés, pero no quería abandonar el Real Madrid mediada la temporada y por más atractiva que fuera la opción de acabar en un banquillo de la Premier, las condiciones no eran las mejores para el ex jugador merengue. El Leeds lo comprendió y rápidamente, activó otras opciones.

Corberán, otra opción sobre la mesa

Carlos Corberán, el técnico español del West Bromwich Albion, también suena como posible relevo de March en el Leeds. Corberán es uno de los entrenadores que mejor lo están haciendo en el Reino Unido y según "Daily Mirror', es otro de los técnicos que se están barajando en Elland Road. El aval del español es la excelente marcha del WBA en Championship. Eso está sirviendo para que equipos como West Ham o Leeds se hayan interesado en el valenciano, que no parade crecer.