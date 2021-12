Ancelotti y Hazard, entre la necesidad y la confianza

No es sólo una frase bonita eso de que de los problemas surgen oportunidades. Aplicada al fútbol hay varios ejemplos, y al coronavirus y al Real Madrid, que ahora sufre otro brote de COVID-19, uno sobre el resto: el de Eder Militao. Los contagios masivos y otras lesiones le abrieron la puerta de los onces que tan cerrada tenía y una vez entró ya no salió de ahí. Quizá Eden Hazard pueda seguir hoy ante el Cádiz (21h., Movistar LaLiga) ese camino. Y quizá sea su última oportunidad para hacerlo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Porque, siendo casos muy diferentes, el belga actualmente lamenta el mismo poco protagonismo que el brasileño en su día. No extraña, por lo tanto, que el club ya intentara darle salida en verano y no se opondría a que se marche en invierno, opción que no contempla el futbolista. Sin embargo, las ausencias arriba de los positivos Asensio, Rodrygo e incluso Bale le brindan una posibilidad inesperada.

El artículo sigue a continuación

El '7' ha vuelto a ser tema de conversación después de haber desaparecido incluso de las ruedas de prensa. "Va a ser titular. Ha demostrado su calidad y se ha entrenado bien, así que no va a jugar por las bajas, sino porque ha entrenado bien y lo merece", respondió el sábado Ancelotti a la primera de las tres preguntas sobre él. "Está claro que en la primera parte de la temporada le ha afectado que delante lo hayan hecho muy bien Vinicius y Benzema. No está acostumbrado a jugar por la derecha y he preferido alternar a Asensio y Rodrygo. Lo tiene todo para poder hacer una segunda parte de la temporada muy muy buena y útil para nosotros”, explicó también el italiano en la tercera.

Hazard, el 17 en minutos de un Madrid

Lo cierto es que para Carletto Hazard no ha sido prioridad ni recurso. Por falta de disponibilidad y de confianza, el fichaje más caro de la historia del club sólo lleva 424 minutos este curso, lo que le sitúa como el jugador 17 en participación. Pero es igual de cierto que Ancelotti podría haber apostado, como se pensaba inicialmente, por Lucas Vázquez, o por otras variantes. E igual de cierto es también que a la vuelta del último parón de selecciones, el club y el propio técnico ayudaron al ex del Chelsea a tapar con la gastroenteritis que sufrió una nueva lesión muscular.

De cualquier forma, no pudo jugar y lleva sin ser titular desde el 28 de septiembre, para colmo en el desagradable 1-2 del Sheriff en el Bernabéu. Desde aquel sonrojo, el Real Madrid sólo ha perdido un partido, 2-1 frente al Espanyol, empatado otro y ganado 12 (diez seguidos, racha vigente). No va a ser fácil esta jornada para Hazard, pero si no la aprovecha su incierto futuro de blanco será imposible...