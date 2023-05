El estado de Camavinga y el ser más agresivo desde el inicio o no, las dos opciones claves de la alineación

El Real Madrid afronta este miércoles el duelo más importante de la temporada. El equipo blanco se juega el pase a la final de la UEFA Champions League ante el Manchester City en el Etihad Stadium tras el 1-1 de la ida.

Para este partido, Ancelotti parece tener bastante claro el once, eso dijo este sábado en la rueda de prensa del Bernabéu, pero lo normal es que maneje alguna duda. Camavinga solo sufre un leve esguince de rodilla y tanto el club como su entorno aseguran que estará sin problemas ante el City, pero, ¿estará al 100%? Veremos.

Varios medios de comunicación apuntaban antes del duelo ante el Getafe la posibilidad de que Ancelotti jugade ante el City con Camavinga de pivote y con Alaba de lateral, para mantener a Rüdiger en el once sin prescindir de Militao. El alemán se ganó seguir en la alineación haciendo un marcaje sensacional sobre Haaland. El jugador que mejor ha defendido al noruego en toda la temporada.

El propio Ancelotti confirmó que Rüdiger será titular en el Etihad, por lo que todo apunta a que Rodrygo Goes será el sacrificado. El italiano es consciente de todo lo que aporta el brasileño pero parece que va a preferir aguantar el arreón inicial del City y guardarse a Rodrygo como as en la manga para la segunda mitad y una posible prórroga. Habrá quien piense que acierta y quien crea que es un error, pero, salvo que Camavinga no esté tan bien como están diciendo, todo apunta a esta alineación.

Lo que está claro es que son 10 los jugadores que tienen el puesto asegurado en la alineación: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius y Benzema. Camavinga apunta a ser el undécimo y a jugar en el centro del campo, pero habrá que ver cómo avanza su dolor en la rodilla para ver si Ancelotti le mantiene en el once o si decide apostar por mantener a Rodrygo.