Ancelotti: "Si me dicen que jugamos a la contra, yo encantado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en sala de prensa en la previa de la final de la Supercopa de España. Antes del encuentro ante el Athletic, el entrenador italiano ha querido repasar los temas clave en torno a este encuentro.

¿Ha cambiado Benzema en el vestuario? : "Él sigue igual. Humide, trabajador... Lo que sucede y ha cambiado es que los demás compañeros le ven diferente, porque es un líder. Yo también le veo diferente desde que ha llegado".

El momento actual del Real Madrid: "Nuestro mejor momento fue antes de Navidad, ante Atlético. Pero estamos bien y me deja tranquilo la personalidad del equipo en estos partidos. Esto me deja tranquilo, porque conozco la habilidad de los jugadores en estos partidos. Mi trabajo es fácil porque no tengo que meter motivación o concentración, porque la tienen. Cuanto menos toque, mejor".

El artículo sigue a continuación

El concepto de que Vinicius no tenga espacios: "Podemos empujar a Vinicius a que juegue por dentro y ayude a Benzema. Ante el Valencia, así, también marcó. Es un jugador que puede disfrutar entrando por dentro sin balón, no solo regateando por fuera".

La apuesta por una sola idea de juego y jugar al contraataque: "Yo respeto todas las facetas del fútbol. Si un solo piensa en la posesión como arma para ganar el partido, perfecto. Yo lo respeto. Como respeto la manera en la que el Cádiz jugó contra nosotros, porque nos metió en dificultades. El sistema y el juego perfecto no existen. Si juego a la contra no voy a ganar todos los partidos y si juego en posesión tampoco. Si un día defiendo, no somos defensivos. Somos el equipo que más goles y meto. Y que digan que jugamos a la contra, no me molesta. Porque no es fácil jugar a la contra, nosotros jugamos a la contra con cuatro o cinco goles. No hacemos pases largos. Y llegamos además con seis jugadores al área rival. No es nada fácil jugar así. Si me dicen que jugamos a la contra, yo encantado".