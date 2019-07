Ancelotti: "Las negociaciones por James llevarán un tiempo largo"

El técnico italiano avisó que el fichaje del colombiano puede tardar más de lo esperado, debido a las demandas del Real Madrid.

El fichaje de J ames Rodríguez al cada vez se ve más lejano. Ya han pasado varias semanas desde que iniciaron las negociaciones entre el Azurri y el , dueño de sus derechos deportivos, pero las partes no han logrado llegar a un acuerdo y ya han aparecido otros equipos que buscar dañar la llegada del colombiano a Nápoles.

Sin embargo, la escuadra italiana tiene confianza en que pueda concretar el fichaje del cafetero, aunque sabe que no va a ser fácil y que tardará más de lo esperado, tal como afirmó Carlo Ancelotti este sábado tras la derrota ante el Benavente en partido de pretemporada.

"Hay negociaciones en curso, va a llevar mucho tiempo, pero no estamos desesperados ni nada", resaltó el DT, quien también dejó claro que puede que no se dé pero no será el fin del mundo. "Si no funciona, seguiremos siendo un equipo fuerte y podríamos buscar un objetivo diferente", agregó.

El estratega italiano volvió a elogiar las condiciones del 10 cafetero. "James puede jugar en muchas posiciones detrás del delantero centro. Es un número 10 que también puede jugar como extremo, con la tendencia a cortar adentro", explicó. A su vez, Ancelotti reveló que le envió un mensaje de cumpleaños, lo que valida la buena relación que existe entre los dos.