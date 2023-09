Ancelotti gana a Xavi en ambición: “Nuestro objetivo es pasar la fase de grupos, los octavos, los cuartos...”

"El objetivo es pasar grupos, octavos, cuartos... Es competir hasta el final. Podemos decir que hay que estar en la final, sin sentir tanta presión".

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció este martes en la previa al partido de su equipo con Unión Berlín de Alemania, encuentro que marcará el debut de los blancos en la Liga de Campeones 2023-24. "La Champions es siempre especial para este club. Jugaremos así, como algo especial. Estamos en casa y ante un rival bien organizado, contundente, sólido. Deberemos meterle intensidad", aseveró en sala de prensa del Bernabéu.

En ese sentido, el técnico italiano confirmó que Dani Carvajal no estará presente ante los alemanes por una sobrecarga muscular. Sin embargo, no descartó que el lateral derecho del Madrid esté presente en el derbi contra el Atleti del próximo domingo en el Metropolitano. "Tiene una sobrecarga, mañana descansa y le harán pruebas. Se encuentra bien, así que creemos que no es algo serio".

Por otro lado, al ser consultado sobre unas declaraciones de Xavi Hernández en las que el preparador del FC Barcelona decía que el objetivo de los catalanes era pasar la fase de grupos, Ancelotti señaló que el de los capitalinos es estar entre "los primeros cuatro". Después de la pregunta, Ancelotti soltó unas risas y contestó: "El objetivo es pasar grupos, octavos, cuartos... nada, el nuestro es competir hasta el final. Yo creo que podemos decir que hay que estar en la final, sin sentir demasiada presión".

Además, dijo Ancelotti que el Manchester City de Pep Guardiola es uno de los grandes favoritos a quedarse nuevamente con el título. "Es favorito, porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado y apenas ha cambiado. Pero la Champions, en la fase final, siempre tiene sorpresas".

En cuanto a si Luka Modric está enfadado por tener menos protagonismo, Ancelotti confesó: "Luka está bien y hablamos, como con todos los jugadores. La relación personal es muy buena. Mutua. Profesionalmente, a veces, puede pasar que no esté jugando como antes. Pero la relación humana siempre va a ser fantástica. Mañana va a ser suplente... ¡no, va a jugar!".

Sobre el regreso de la lesión de Arda Güler, el turco que llegó al club este verano, Ancelotti dijo que se está "recuperando bien, sin problemas" y que "el lunes estará con el equipo".

También fue consultado Ancelotti sobre el conflicto de las internacionales españolas con la Federación española. "No entro en ese tema. Máximo respeto a las jugadoras, nada que añadir", contestó.