Ancelotti: "Ceballos va a ser importante en la segunda parte de la temporada"

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación este martes en la previa del duelo ante el Club Deportivo Alcoyano de la Copa del Rey. En dicha conferencia de prensa anunció las bajas para el partido de Benzema, Modric y Mendy y que Lunin jugará en la portería. Además, aseguró que Bale "no está lesionado" pero que no entrena con el grupo porque "no se encuentra bien".

¿Partido trampa? "Es un partido distinto, es una eliminatoria directa que jugamos fuera. La Copa del Rey es una competición importante para nosotros. No voy a decir que es trampa, pero es una competición distina. El objetivo es ganarla. Necesitamos muchas cosas, no solo la calidad, que en teoría es superior, también necesitaremos de concentración, ganar los duelos, el balón parado... es lo que queremos mostrar en el partido de mañana".

Lesionados. "Hay algunas bajas porque hay jugadores que después del partido contra el Getafe acabaron con molestias, como son Mendy, Modric y Benzema y no van a estar en el partido. Courtois no va a jugar porque voy a darle minutos a Lunin".

Oferta por Mbappé de 50 millones ahora. "Hablar de jugadores que no están en el Real Madrid no me parece justo".

Salidas en enero. "No tenemos la idea de dejar salir a jugadores. Nadie lo ha pedido y la gestión de la plantilla es bastante buena, no tengo problemas con ninguno. Todos se están entrenando bien. No creo que vaya a haber salidas en el mes de enero".

Gareth Bale. "No está lesionado, no se encuentra bien. Está trabajando de manera individual. ¿Si Bale mantiene su compromiso con el club? Sí, tiene contrato y está enfocado en el Real Madrid de cara a estos seis meses. Si un jugador no se encuentra bien o cómodo, tenemos que evaluarlo y meterlo en trabajo individual".

¿Han vuelto de vacaciones? "Sí, ya estamos de vuelta. Este partido lo vamos a tomar realmente en serio, no hay otra manera si queremos llegar a la final de la competición".

Dani Ceballos. "Está disponible y puede tener la oportunidad contra el Alcoyano. Me gusta como jugador y me gusta su personalidad. Va a ser un jugador importante para nosotros en la segunda parte de la temporada, tiene calidad para estar en la plantilla del Real Madrid".

Próxima temporada. "Este club siempre tiene preparada la próxima temporada, está ya planificada. Sería poco profesional no tenerla planificada. Un club como el Real Madrid siempre tiene planificadas las temporadas".

¿Vio el partido del año pasado? "No lo he visto. Sé lo que pasó porque me lo han contado los jugadores, es una herida que sigue abierta. Ellos saben mejor que nadie lo que pasó y lo que no tiene que pasar mañana".

"Es evidente que en este tipo de partidos nos cuestan más. Necesitamos hacer un juego más directo en este tipo de partidos".

Alineación. "No es un partido para dar minutos a los que menos juegan. Va a jugar Lunin, pero el resto será el mejor equipo posible. Tenemos jugadores con molestias, pero jugarán los mejores".

Lunin. "Conoce muy bien el campo y el ambiente, no hace falta que hable con él de este tema. Por la calidad que tiene puede ser que merezca jugar más, ojalá que juegue un buen partido".

Vinicius. "Mañana podrá entrenar, no viajará y se quedará aquí para estar listo para el partido ante el Valencia".